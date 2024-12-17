多功能機器人、無人機 魏哲家看好

每四年舉辦一次的全國科學技術會議，昨天登場，台積電董事長暨總裁魏哲家提到多功能機器人、無人機都是台灣未來能盡量發展的重要領域，他日前和「全世界最有錢的傢伙」聊天時，對方也透露多功能機器人是要努力的方向。

魏哲家昨擔任開幕式引言人，他笑稱大家似乎有所誤會，以為只要是台積電董事長就一定學問好、見識廣，「那只有姓張的時候才是」，暗指創辦人張忠謀，他的幽默把與會者逗得哄堂大笑。

魏哲家指出，最近與客戶互動最常提到的就是人工智慧，台灣在ＡＩ方面的優勢包含有很好的設計公司、晶片製造、封裝測試、數據中心，讓我們能有舉足輕重的地位。

多功能機器人是未來發展方向，但一定要配合很好的晶片與各種精密機械。他說，日前和「全世界最有錢的傢伙」聊到，「多功能的機器人是他要努力的方向，而不是汽車」，還說，他最擔心沒人供給他晶片。魏哲家要對方不要緊張，「只要你肯付錢，你一定有晶片」，全場再次大笑。

魏哲家點出另一個重要領域是無人機，可以做各種測量和服務，甚至是載人、載物，台灣在軟體、精密機械都能盡量往這方面發展，這是他對未來方向的建議。

賴清德總統在開幕致詞表示，面臨ＡＩ快速崛起、數位與淨零轉型和地緣政治變化等挑戰，必須站穩五加二產業、六大核心戰略產業，希望可提升台灣的產業實力。他過去擔任行政院長時，科技預算首次破千億，明年度的科技預算將高達一九六五億元，比今年增加七十七億元，可見台灣對科技產業的重視，也希望能讓台灣成為科技領導國家。