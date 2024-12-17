快訊

霸凌加害者被記過後卻能轉任校長 全教產：懲處不明

苗栗三灣7.1度 低溫特報 明起2波冷氣團接力 冬至冷颼颼

Fed會議在即 美股那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果折疊iPad 上看20吋

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者陳昱翔蕭君暉／綜合報導

彭博資訊最新「Power On」時事通訊專欄披露，蘋果正在打造超大版本的可折疊iPad，尺寸逼近20吋，有如將兩台iPad Pro平板並排放置，目標要在2028年左右上市。

法人認為，若蘋果推出折疊iPad，主力代工廠鴻海（2317），以及軸承廠新日興（3376）與兆利（3548）均有望受惠。

彭博專欄記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果投入這項可折疊iPad已有約兩年，目標是避免當前折疊產品在打開後會有的明顯折痕。蘋果在這方面已有進展，工業設計團隊所設計出的原型機幾乎看不到折痕。

不過，他也示警，現在要判斷蘋果是否能完全擺脫折疊產品的折痕還太早。

iPad 彭博 蘋果

延伸閱讀

日本青森縣知事首訪台南 共譜台日交流願景

蘋果最便宜AI手機快來了 鴻海、和碩等淡季吞補丸

防止蘋果氧化變黃只能泡鹽水？1招避免怪味道又保持脆甜口感

鴻海印度生產AirPods 有影

相關新聞

台積董座魏哲家看AI…機器人、無人機、節能減碳 台鏈有利

台積電董事長魏哲家昨（16）日表示，很多台積電客戶對未來的期待與規劃一定都會提到AI，看好台灣在AI趨勢下，發展多功能機...

聯電奪高通先進封裝大單 打破台積電獨霸局面

先進封裝領域爆紅，聯電積極搶進並傳出捷報，奪下高通高速運算（HPC）先進封裝大單，將應用在AI PC、車用，以及現在正熱...

科技業爆中科搶地大戰 瞄準新鉅科、友達廠房與土地

科技業爆中台灣搶地大戰，日月光旗下矽品、台灣美光近期都積極物色適合的廠房，聚焦擴充先進封裝產能，據了解，近期受到矚目的兩...

多功能機器人、無人機 魏哲家看好

每四年舉辦一次的全國科學技術會議，昨天登場，台積電董事長暨總裁魏哲家提到多功能機器人、無人機都是台灣未來能盡量發展的重要...

遠傳攻雲 子公司博弘16日掛牌

遠傳旗下小金雞博弘雲端昨天以承銷價一○一元上櫃掛牌，交易首日行情甜蜜蜜。博弘不僅在亞太地區建立了穩固的市場地位，更積極拓...

高價股遭提款 台股剩15千金

台股12月初一度出現18千金榮景，甚至蓄勢挑戰19千金，但隨指數修正，千金股遇劫，鈊象、富世達昨（16）日跌出千金俱樂部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。