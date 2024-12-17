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蘋果折疊iPad 上看20吋
彭博資訊最新「Power On」時事通訊專欄披露，蘋果正在打造超大版本的可折疊iPad，尺寸逼近20吋，有如將兩台iPad Pro平板並排放置，目標要在2028年左右上市。
法人認為，若蘋果推出折疊iPad，主力代工廠鴻海（2317），以及軸承廠新日興（3376）與兆利（3548）均有望受惠。
彭博專欄記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果投入這項可折疊iPad已有約兩年，目標是避免當前折疊產品在打開後會有的明顯折痕。蘋果在這方面已有進展，工業設計團隊所設計出的原型機幾乎看不到折痕。
不過，他也示警，現在要判斷蘋果是否能完全擺脫折疊產品的折痕還太早。
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