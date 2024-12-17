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三星將推旗艦機 非蘋明年首發受矚目

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

全球智慧手機巨擘三星全新旗艦機Galaxy S25系列呼之欲出，由於是非蘋陣營2025年首發旗艦機，加上近期市場雜音四起，因此Galaxy S25系列銷售狀況備受市場關注，也被視為明年上半年手機產業景氣的風向球。

根據韓媒報導，三星內部已確認2025年智慧手機生產目標為2.29億支，較去年初預估2024年的2.22億支目標略增。業界人士指出，今年初S24系列銷售優於市場預期，但下半年折疊機卻銷售較為平淡，因此明年S25系列銷售狀況格外引人關注。

業界人士認為，三星近年來在智慧手機市場頻頻遇到逆風，包含今年手機銷售王寶座一度曾被蘋果擠下、陸系競爭對手緊追在後、中國大陸市場發展不順等，亟需一款旗艦機挽回頹勢，而S25系列能否再次拯救三星，值得後續觀察。

據悉，三星預計S25系列產量為3,700萬支，比S24系列3,500萬支略增長，凸顯三星對S25系列產品充滿信心，但能否成功帶動換機潮，端看推出後的市場反應。

此外，市場也傳出，三星將新增一款S25 Slim機種，該新機同樣主打超薄設計，且使用台積電（2330）3奈米製程打造的高通處理器，攝像功能也不亞於傳統旗艦機，藉此與蘋果超薄手機分庭抗體，若未來雙方超薄手機產品如期上市，勢必將全面點燃全球超薄智慧手機競爭戰火。

法人認為，雖然三星S25系列出貨量可望較S24系列略高，但對於整體智慧手機市場的看法與應對仍相對謹慎，也意味著全球經濟景氣仍牽動消費性電子需求，未來三星必須步步為營，才能鞏固其智慧手機王寶座。

三星 智慧手機

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