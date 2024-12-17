三星將推旗艦機 Galaxy S25 大立光、晶技、GIS等淡季迎暖流

業界傳出，全球智慧手機巨擘三星將於明年元月23日發表全新旗艦機Galaxy S25系列，為2025年非蘋旗艦機首發機種，為台積電（2330）、大立光（3008）、晶技（3042）、GIS-KY等供應鏈傳統淡季營運增添柴火。

據悉，三星Galaxy S25系列共有三款機種，分別是Galaxy S25、Galaxy S25+和Galaxy S25 Ultra；其中，S25 Ultra一如過往為頂級旗艦機版本，推估售價將與上一代相同，但韓國母市場因近期貨幣貶值嚴重，很可能漲價。

業界傳出，新機規格方面，S25 Ultra螢幕在亮度、可視角與色彩表現有望顯著提升，主因首度採用M14發光材料，尺吋則是6.9吋，較上一代6.79吋些微擴大，並採用超窄邊框技術，顏色則有鈦黑、鈦灰、鈦銀等選擇。

關鍵硬體方面，S25 Ultra的核心處理器預期將全數使用高通最新驍龍8 Elite晶片，而三星自研的Exynos因良率問題，很可能會遭到棄用。

S25 Ultra相機鏡頭則使用四鏡頭主相機配置，其中，主鏡頭據傳將延續2億畫素的高規格，感光元件也很可能全面升級，超廣角鏡頭畫素則有望升級至5000萬畫素，較上一代1200萬畫素大幅提升。

此外，在續航力方面，S25 Ultra的電量與快充體驗大致與前代相同，但也傳出將新增「Battery AI」電池管理功能，有望延長5%至10%的使用時間。

台廠供應鏈部分，法人表示，Galaxy S25系列搭載的高通驍龍8 Elite處理器由台積電獨家操刀生產，晶技負責供應石英震盪器與頻率元件，GIS則是供應屏下指紋辨識模組，三家業者都將搭上三星新機商機。

業界人士指出，從上市時程推算，近期相關供應鏈估計應該正在加速備貨，若新機如傳聞於明年元月底上市，台灣市場可望在2月初接棒開賣；若提前於明年元月中發表，台灣市場最快元月底即可入手Galaxy S25系列。



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