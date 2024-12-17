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高價股遭提款 台股剩15千金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股12月初一度出現18千金榮景，甚至蓄勢挑戰19千金，但隨指數修正，千金股遇劫，鈊象（3293）、富世達昨（16）日跌出千金俱樂部，僅剩15千金。

加權指數昨天雖奮力收紅，但主要是靠台積電撐盤。千金股跌多漲少，以世芯-KY上漲4.1%最佳，其次創意、台積電分別上漲3%、1.8%。弱勢股以富世達亮燈跌停10%、下跌100元收900元最慘烈，再來是股王信驊下跌4.1%，川湖、穎崴下跌3.5%，鈊象則下跌2.6%、跌27元收983元。

凱基投顧董事長朱晏民、台新投顧副總經理黃文清表示，目前台股資金動能不強，且資金較集中於大型權值股，千金股不易有表現；另外，高價股主要是內資著墨較深，包括主力、業內、大戶、投信等，當市場缺乏人氣時，漲多的高價股容易被提款。

昨天千金股整體表現偏弱，但也有相對強勢的千金股。朱晏民分析，台積電明年第1季展望仍佳，可望淡季不淡。

此外，世芯-KY、創意等具有博通概念的ASIC相關的IC設計股，昨日股價也相對亮麗；因博通最新一季財測超越市場預期，並認為客製化AI晶片需求將大幅增加。

黃文清分析，之前漲多的中小型高價股相對有回檔壓力，低基期或有題材的個股較有表現空間；ASIC相關IC設計股在今年初曾歷經修正，基期相對低。

聯發科昨天股價拉回，不過，朱晏民認為，博通財報及展望佳，除世芯-KY、創意，聯發科也將受惠。

IC設計 台積電

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