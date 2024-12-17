道瓊永續指數 遠傳居全球電信業之首

遠傳電信（4904）再獲世界級永續企業認證，全球最具代表性永續評比之一的「道瓊永續指數」（DJSI）公布最新評選結果，遠傳從全球2,500家評鑑企業中脫穎而出，連續六年入選「道瓊永續世界指數（DJSI World）成分股」，並連續二年評分高居全球電信業之首，超過六成評選指標均位居全球電信業第一。

遠傳也連續九年名列「道瓊永續新興市場指數（DJSI Emerging Markets）成分股」，分數居全球電信業第二、全台電信業第一，展現遠傳在全球電信業永續領導地位。

遠傳董事長徐旭東表示，將ESG融入營運、積極投入全方位的永續工程，才能持續擁有成長動能，並成為一流企業。全球局勢變化迅速，遠傳在國際頂尖企業中，連續兩年獲評為全球電信業第一，是相當不簡單的事情，這代表ESG已是遠傳的DNA，也印證遠傳以科技投入永續的成效獲得國際肯定。

遠傳總經理井琪說，連兩年獲道瓊永續指數評比為全球電信業第一高分，是遠傳由內而外推動數位與淨零雙軸轉型，並攜手員工、供應商、企業夥伴、客戶等利害關係人一起努力，擴大永續影響力的共同成果；氣候與環境變遷挑戰艱鉅，將持續和夥伴協力推動。

道瓊永續指數是全球第一個永續發展指數，每年就環境（Ｅ）、社會（Ｓ）、公司治理（G）三大面向，邀請數千家全球知名企業參與，做為永續投資指標，並每年滾動調整題組內容，確保企業持續落實永續發展，「世界指數」競爭激烈，有2,500家全球知名企業受邀評鑑，只有各產業類別永續表現前10%的領導企業才能入選。

遠傳連年入選DJSI「世界指數」及「新興市場指數」成分股，今年蟬連「世界指數」全球電信業第一、「新興市場指數」全球電信業第二，在22項評選指標中，在「供應鏈管理」、「資訊安全／網路安全和系統可用性」、「環境政策與管理」、「廢棄物和汙染物管理」、「水資源管理」、「生物多樣性」等14項獲得滿分或全球電信業最高分。