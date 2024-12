張忠謀指點一條寬廣路 鼓勵年輕人攻運算領域

台積電(2330)創辦人張忠謀昨(16)日受邀台大演講,他鼓勵年輕人投入運算領域,未來不論是生物科學(biotech)、半導體,甚至是AI,幾乎所有領域皆需要運算,是一條寬廣之路。

張忠謀昨天以「半導體生涯的教訓」為題,發表演說,吸引逾500人參加。會後張忠謀接受採訪時表示,「教訓」這個字其實是先前曾在MIT演講提及的Lessons。

張忠謀2023年回母校MIT,當時以「從德州到台灣的半導體製造人生課程(Lessons of a Life in Semiconductor Manufacturing, from Texas to Taiwan)」為題,發表專題演講。張忠謀表示,過去在MIT演講的聽眾,一半以上不是學生而是校友業界回來的,而昨天大部分聽眾都是學生。

媒體問及鼓勵年輕人投入領域看法,張忠謀表示,運算幾乎是所有領域,不管是biotech、半導體、AI皆需要的,AI也需要很多很多計算,而biotech也需要很多很多計算,最近獲得諾貝爾獎的得科學家就是專攻生物科學研究。

依據日前瑞典皇家科學院宣布,美國生物化學教授貝克(David Baker)、英國Google DeepMind的電腦科學家哈薩比斯(Demis Hassabis)及該公司的美國科學家瓊珀(John Jumper),分別以計算蛋白質設計與蛋白質結構預測研究,獲得今年諾貝爾化學獎。

張忠謀說,運算領域已是獨立的領域,MIT也有一個學院是專門研究運算的,他認為這個領域是滿寬的一條路。