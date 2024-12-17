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張忠謀指點一條寬廣路 鼓勵年輕人攻運算領域

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電創辦人張忠謀。圖／台大提供
台積電創辦人張忠謀。圖／台大提供

台積電（2330）創辦人張忠謀昨（16）日受邀台大演講，他鼓勵年輕人投入運算領域，未來不論是生物科學(biotech)、半導體，甚至是AI，幾乎所有領域皆需要運算，是一條寬廣之路。

張忠謀昨天以「半導體生涯的教訓」為題，發表演說，吸引逾500人參加。會後張忠謀接受採訪時表示，「教訓」這個字其實是先前曾在MIT演講提及的Lessons。

張忠謀2023年回母校MIT，當時以「從德州到台灣的半導體製造人生課程（Lessons of a Life in Semiconductor Manufacturing, from Texas to Taiwan）」為題，發表專題演講。張忠謀表示，過去在MIT演講的聽眾，一半以上不是學生而是校友業界回來的，而昨天大部分聽眾都是學生。

媒體問及鼓勵年輕人投入領域看法，張忠謀表示，運算幾乎是所有領域，不管是biotech、半導體、AI皆需要的，AI也需要很多很多計算，而biotech也需要很多很多計算，最近獲得諾貝爾獎的得科學家就是專攻生物科學研究。

依據日前瑞典皇家科學院宣布，美國生物化學教授貝克（David Baker）、英國Google DeepMind的電腦科學家哈薩比斯（Demis Hassabis）及該公司的美國科學家瓊珀（John Jumper），分別以計算蛋白質設計與蛋白質結構預測研究，獲得今年諾貝爾化學獎。

張忠謀說，運算領域已是獨立的領域，MIT也有一個學院是專門研究運算的，他認為這個領域是滿寬的一條路。

MIT 半導體 張忠謀

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