台積電董事長魏哲家：AI 節水、減碳 台廠搶先機
台積電（2330）董事長魏哲家昨（16）日表示，台灣AI應用發展可朝多功能機器人、無人機，及運用AI來節能減碳與用水等三大領域發展。法人表示，機器人、無人機等硬體製造已有多家台廠布局，最受關注的，當屬魏哲家點名運用AI來節能減碳與用水的軟實力，讓叡揚（6752）、大世科（8099）、倍力等本土軟體廠有望躍居國際舞台。
魏哲家點名運用AI來節能減碳與用水的軟實力，讓叡揚、大世科、倍力等本土軟體廠有望躍居國際舞台。
其中，叡揚2013年開始投入AI的研究，2019年推出公文智慧助理，揭開AI智慧公文時代序幕，呼應淨零碳排的急迫需求。
大世科也透過ESG AIoT戰情管理系統，協助企業減少碳排，結合智慧電表等IoT感測器，完成自動化碳排計算。倍力在碳盤查產品中導入AI，藉由AI技術整合相關數據，並協助企業導出碳排數據與溫室氣體盤查報告書，客戶詢問度節節攀升。
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