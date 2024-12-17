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光電業活化資產拚轉型

經濟日報／ 記者李珣瑛劉芳妙／台北、新竹報導

台灣光電產業近期陸續傳出賣廠消息，繼面板雙虎群創（3481）、友達（2409）陸續處分不動產之後，光學鏡頭廠新鉅科（3630）也要賣中科總部，光電廠頻頻出脫資產，背後最大的原因，都與台廠不敵紅色供應鏈低價搶市有關，面臨轉型交叉路口，並需要活化資產增加資金來源。

友達將台南廠不動產及子公司友達晶材后里部份不動產，均出售予台灣美光，處分利益約47.18億元，預計今年底前完成過戶。友達董事長彭双浪強調，活化資產作業將持續，是友達轉型策略的一環。

彭双浪說，友達未來除了檢視不同世代線的營運效益，也會在最適當的生產線製造產品，同時透過資產活化、騰籠換鳥來優化廠房利用空間，邁向輕資產的製造生產模式，和降低資本支出的目的。

友達也會考慮出售資產，並將處分資金做為充實公司營運資金調度，擴充三大營運支柱的發展，以及用於維持穩定的股東回報。

群創近年大步推動轉型，整併旗下不具生產效益產線，董事會8月15日拍板將旗下南科四廠售予台積電，並公告處分利益約147億元，這項業外收入，將於今年底前入帳。

群創10月31日再公告指出，子公司南京群志光處分不動產及其使用權資產交易總金額人民幣4.5億元（約新台幣20億元），預計處分利益約14億元。

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