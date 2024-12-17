台積電董座魏哲家會「全世界最有錢的傢伙」 談機器人

台積電（2330）董事長魏哲家昨（16）日透露，他前幾天和「全世界最有錢的傢伙」見面聊天，對方直言，「多功能機器人是要努力的方向，而不是汽車」，並擔心晶片供應不足。

魏哲家當場並未指名道姓，外界臆測，從相關關鍵字來看，魏哲家口中「全世界最有錢的傢伙」應是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。尤其上周已有網友目擊魏哲家現身舊金山等車，外界解讀，魏哲家赴美行程應是拜訪馬斯克等客戶群。

魏哲家昨天應邀出席行政院第12次全國科學技術會議正式大會引言展現幽默一面，並加碼爆料自己前幾天與「全世界的最有錢的傢伙」見面聊天。魏哲家說，以最近二個月和很多客戶互動的經驗來看，很多客戶對未來期待與規畫一定提到AI與應用。

魏哲家與馬斯克談話重點

談及和全球首富聊天，魏哲家透露，對方說「多功能機器人是要努力的方向而不是汽車」，魏哲家現場並強調，「聽清楚，多功能的機器人，是他要努力的方向，而不是汽車。」

馬斯克正展現其在機器人領域的企圖心，打造人形機器人Optimus，現已進入第二代機種。他先前更透過社群平台X發文，宣布2025年將小規模生產「真正有用」的Optimus，供特斯拉內部使用，期望2026年大量生產並對外銷售。

馬斯克今年6月在股東大會曾表示，在大規模量產情況下，生產一個機器人的成本約1萬美元，比一輛車還便宜，正全力加速開發Optimus，明年會有「千人大軍」在自家北美工廠上線。

魏哲家並提到，他問對方說有甚麼你會擔心的，對方說，最擔心的是沒人供給他晶片，魏哲家則幽默回應對方說「不要緊張，只要你肯付錢一定會有晶片」。語畢引發現場笑聲陣陣。魏哲家幽默說，「客戶都對我相當客氣尤其是晶片短缺時，晶片短缺時交了好多朋友，但生意壞的時候剩下就不多了。」

台積電一向不評論單一客戶訂單動態，事實上，特斯拉和台積電合作已久，先前台積電北美技術論壇時，特斯拉高階主管現身分享與台積電合作的成功案例，顯示兩家公司合作先進晶片的關係緊密。



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