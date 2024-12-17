科技業爆中科搶地大戰 瞄準新鉅科、友達廠房與土地

科技業爆中台灣搶地大戰，日月光（3711）旗下矽品、台灣美光近期都積極物色適合的廠房，聚焦擴充先進封裝產能，據了解，近期受到矚目的兩塊地分別是新鉅科（3630）、友達（2409）握有的中科的廠房與土地，且不只一組人馬在競逐。

台積電2奈米以下最先進的製程將在台中落腳，中部將成為全球晶圓先進製程的重鎮，因應未來AI的蓬勃發展，目前封測產能吃緊，包括台積電、日月光、頎邽、京元電等都將擴大投資建廠，多家大廠積極尋覓廠地擴產，以滿足客戶大單。

其中，光學元件廠新鉅科位於中科后里七星園區的廠房設施，預期將在明（18）日開標，據了解，包括矽品、台灣美光都有意參與競標。新鉅科的中科廠土地面積約5公頃，初估加計廠房的整體成交金額將超過30億元。

科技業中台灣搶地概況

對此，日月光投控昨（16）日不予回應，台灣美光則以母公司處於緘默期為由，未回答相關問題。負責標售的商仲業者第一太平戴維斯則表示，全案已進入標售程序，無法說明。

新鉅科中科后里園區總部大樓於2021年興建完成，包括建物、機器設備及無塵室等投資逾20億元，當時主要因應美中貿易戰高關稅與客戶要求，計劃將生產重鎮移回台灣，惟因面臨近年中國大陸手機鏡頭殺價競爭嚴重，整體投資效益不符預期。

為活化資產，新鉅科9月董事會決議處分位於后里的廠房暨總部大樓，以降低生產成本，並改善財務結構，目前生產基地仍以東莞為主。目前台中廠區員工百餘位，東莞則有逾千名員工。

據悉，該廠配置大規模高規格無塵室，為高規格打造科技廠房，業主可立即進駐，大幅縮短自行興建之時間成本。

不僅是既有廠房，另外，該廠屋齡新穎，更臨園區內30米主要幹道，尤其預留廠區二期開發之腹地，能滿足企業再擴廠的需求彈性。

另外，據業界人士表示，台灣美光持續擴廠，今年初曾與新鉅科接觸，表達有意接手中科廠，但其後台灣美光轉向購買友達台南廠不動產，由於台灣美光與友達已有合作的默契，市場傳出，除了新鉅科中科廠之外，未來台灣美光也不排除與友達繼續合作，爭取移轉友達中科后里廠土地之使用權利。

值得注意的是，配合台積電先進製程擴廠辦理的中科二期園區擴建案，土地取得爭議有望平和落幕，原本抗議中科管理局以低於市場一半行情，欲強制徵收土地的地主，昨日主動雇工拆除抗議的大型帆布。

另一方面，中科管理局與最大地主興農集團的協議價購部分，目前進度順利，中科管理局稍早表示，將把保障球證權益納入條文作最後協商，預計12月底前將可以完成簽約。