遠傳蟬聯DJSI 世界指數全球電信業第一

遠傳電信（4904）再獲世界級永續企業認證，全球最具代表性永續評比之一「道瓊永續指數」（Dow Jones Sustainability Index，簡稱 DJSI）於台灣時間16日公布最新評選結果，遠傳電信從全球2,500家受邀評鑑企業中脫穎而出，連續6年入選競爭最激烈「道瓊永續世界指數（DJSI World）成分股」，並且連續2年評分高居全球電信業之首，超過6成評選指標均位居全球電信業第一！同時，遠傳也連續9年名列「道瓊永續新興市場指數（DJSI Emerging Markets）成分股」，分數也居全球電信業第二、全台電信業第一，展現遠傳在全球電信業永續領導地位。

遠傳董事長徐旭東表示，ESG是世界的關鍵，將ESG融入營運、積極投入全方位的永續工程，才能持續擁有成長動能，並成為一流企業；全球局勢變化迅速，遠傳能在國際頂尖企業中，連續兩年獲評為全球電信業第一，是相當不簡單的事情，這代表ESG已經是遠傳的DNA，也印證了遠傳以科技投入永續的成效獲得國際的高度肯定。

遠傳總經理井琪表示，遠傳很榮幸能夠連續兩年獲得道瓊永續指數（DJSI） 評比為全球電信業第一高分，這是遠傳由內而外推動數位與淨零雙軸轉型，並攜手員工、供應商、企業夥伴、客戶等利害關係人一起努力，擴大永續影響力的共同成果；永續的道路非一蹴可幾，氣候與環境變遷的挑戰日益艱鉅，我們都在和時間賽跑；遠傳將持續和夥伴們協力推動並邁向低碳永續未來。

道瓊永續指數（DJSI）為全球第一個永續發展指數，每年就環境（Ｅ）、社會（Ｓ）、公司治理（G）三大面向，主動邀請數千家全球知名企業參與評估永續發展績效，做為永續投資指標，並每年滾動調整題組內容，確保企業持續落實永續發展。以競爭最激烈的「世界指數」（DJSI World）成分股為例，共有約2,500家全球知名企業受邀評鑑，只有各產業類別永續表現前10% 的領導企業才得以入選。

遠傳電信不僅連年入選DJSI「世界指數」及「新興市場指數」成分股，今年更蟬連「世界指數」評分全球電信業第一、「新興市場指數」評分全球電信業第二，並在22項評選指標中，獲得14項滿分或全球電信業最高分。包含「透明度和報告」、「風險與危機管理」、「商業道德」、「政策影響」、「供應鏈管理」、「稅務策略」、「資訊安全／網路安全和系統可用性」、「環境政策與管理」、「廢棄物和汙染物管理」、「水資源管理」、「職業健康與安全」、「隱私保護」、「社區關係」都取得滿分佳績；在「生物多樣性」面向，也獲全球電信產業最高分，創下歷年最佳成績。

在供應鏈管理方面，遠傳「以大帶小」偕同價值鏈夥伴共同邁向淨零轉型，並在全球權威碳揭露組織CDP揭曉供應商議合評等（Supplier Engagement Rating）中排名前8%，取得最高榮譽「領導級A級」的肯定，成為全台唯一連續4年獲得A級管理績效的電信業者；遠傳也在今年發布全台首本經第三方公正單位查證「供應鏈永續報告書」，展現打造永續供應鏈決心。

遠傳也透過「AI打詐防駭」的創新技術，把關資訊及網路安全，藉AI與大數據分析全面提升打詐防駭能力。其中「AI簡訊防詐」服務結合AI語意分析技術，自2022年底上線以來已成功攔截逾400萬則詐騙簡訊；遠傳也首創全台獨家「AI預測詐騙自動偵測系統」，運用AI篩出可疑門號，將其於2小時內斷話，精準度高達95%；遠傳也與國際資安大廠Allot合作，推出「遠傳守護網」服務，直接從網路端攔阻惡意網站和釣魚網站，累積用戶數破80萬，每月平均攔截3,100萬次風險網站造訪。

在環境政策與管理方面，遠傳也積極落實低碳營運，包含遠傳總部大樓近期獲得臺灣綠建築標章（EEWH）最高等級「鑽石級綠建築」肯定，並通過內政部「建築能效1+級」近零碳建築認證，是遠傳旗下第二棟「鑽石級綠建築」，以既有建築通過最高等級綠建築雙認證，為國內電信業首例。

遠傳也應用電信核心專長，協助推動生物多樣性研究，包含與中央研究院生物多樣性研究中心攜手合作，成功開發出全台首部「5G AI生態聲景蒐集器」，能透過5G/4G網路，即時傳輸數百公里外的山林聲景資料到平地的AI監控中心，協助研究團隊監測全台各地野外環境音，了解環境及氣候變遷對於生物棲地所造成的衝擊。

遠傳屢獲國內外重大永續評比肯定，除再度以全球電信業第一之姿，入選「DJSI道瓊永續世界指數（DJSI World）成分股」；也連續10年名列台灣證交所公司治理評鑑前5%最高榮耀，並連續7年入選臺灣指數公司「臺灣永續指數」成分股。