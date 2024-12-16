蟬聯全球電信業第一！遠傳再獲道瓊永續指數肯定
遠傳電信再獲世界級永續企業認證，全球最具代表性永續評比之一「道瓊永續指數」（Dow Jones Sustainability Index，簡稱 DJSI）於台灣時間16日公布最新評選結果，遠傳電信從全球2,500家受邀評鑑企業中脫穎而出，連續6年入選競爭最激烈「道瓊永續世界指數（DJSI World）成分股」，並且連續2年評分高居全球電信業之首，超過6成評選指標均位居全球電信業第一。同時，遠傳也連續9年名列「道瓊永續新興市場指數（DJSI Emerging Markets）成分股」，分數也居全球電信業第二、全台電信業第一，展現遠傳在全球電信業永續領導地位。
遠傳董事長徐旭東表示，ESG是世界的關鍵，將ESG融入營運、積極投入全方位的永續工程，才能持續擁有成長動能，並成為一流企業；全球局勢變化迅速，遠傳能在國際頂尖企業中，連續兩年獲評為全球電信業第一，是相當不簡單的事情，這代表ESG已經是遠傳的DNA，也印證了遠傳以科技投入永續的成效獲得國際的高度肯定。
遠傳總經理井琪表示，遠傳很榮幸能夠連續兩年獲得DJSI評比為全球電信業第一高分，這是遠傳由內而外推動數位與淨零雙軸轉型，並攜手員工、供應商、企業夥伴、客戶等利害關係人一起努力，擴大永續影響力的共同成果；永續的道路非一蹴可幾，氣候與環境變遷的挑戰日益艱鉅，我們都在和時間賽跑；遠傳將持續和夥伴們協力推動並邁向低碳永續未來。
DJSI為全球第一個永續發展指數，每年就環境（E）、社會（S）、公司治理（G）三大面向，主動邀請數千家全球知名企業參與評估永續發展績效，做為永續投資指標，並每年滾動調整題組內容，確保企業持續落實永續發展。以競爭最激烈的「世界指數」成分股為例，共有約2,500家全球知名企業受邀評鑑，只有各產業類別永續表現前10%的領導企業才得以入選。遠傳今年更在22項評選指標中，獲得14項滿分或全球電信業最高分，包含「供應鏈管理」、「環境政策與管理」、「社區關係」及「生物多樣性」等，永續表現領先全球電信業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言