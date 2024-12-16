蟬聯全球電信業第一！遠傳再獲道瓊永續指數肯定

遠傳電信再獲世界級永續企業認證，全球最具代表性永續評比之一「道瓊永續指數」（Dow Jones Sustainability Index，簡稱 DJSI）於台灣時間16日公布最新評選結果，遠傳電信從全球2,500家受邀評鑑企業中脫穎而出，連續6年入選競爭最激烈「道瓊永續世界指數（DJSI World）成分股」，並且連續2年評分高居全球電信業之首，超過6成評選指標均位居全球電信業第一。同時，遠傳也連續9年名列「道瓊永續新興市場指數（DJSI Emerging Markets）成分股」，分數也居全球電信業第二、全台電信業第一，展現遠傳在全球電信業永續領導地位。

遠傳董事長徐旭東表示，ESG是世界的關鍵，將ESG融入營運、積極投入全方位的永續工程，才能持續擁有成長動能，並成為一流企業；全球局勢變化迅速，遠傳能在國際頂尖企業中，連續兩年獲評為全球電信業第一，是相當不簡單的事情，這代表ESG已經是遠傳的DNA，也印證了遠傳以科技投入永續的成效獲得國際的高度肯定。

遠傳總經理井琪表示，遠傳很榮幸能夠連續兩年獲得DJSI評比為全球電信業第一高分，這是遠傳由內而外推動數位與淨零雙軸轉型，並攜手員工、供應商、企業夥伴、客戶等利害關係人一起努力，擴大永續影響力的共同成果；永續的道路非一蹴可幾，氣候與環境變遷的挑戰日益艱鉅，我們都在和時間賽跑；遠傳將持續和夥伴們協力推動並邁向低碳永續未來。