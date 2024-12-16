亞馬遜拚2040零碳排！以「3策略」提升資料中心永續性

亞馬遜（Amazon）旗下Amazon Web Services（AWS）為了支援客戶在人工智慧（AI）和雲端運算方面日益增長的需求，持續擴展資料中心的營運，也積極創新以提升效率，朝著亞馬遜2040年淨零碳排放的承諾邁進，同時維持最高等級的安全性。這並不是一段線性發展的旅程，而是一個循環的過程。

AWS的目標始終如一，在每個發展階段致力於最大化資源效率，同時最大程度減少浪費。在2024年，AWS進一步強化循環經濟策略，此策略基於三大核心支柱：更好的設計（Design Better）、更長的使用壽命（Operate Longer）以及更高的回收率（Recover More）。

亞馬遜re:Cycle逆向物流中心幫助回收更多資料中心硬體，延長其使用壽命。今年至今，超過99%送往這些設施、由AWS安全退役的機架，都透過AWS再利用、銷售至二手市場以供重複使用或回收等方式，避免被送往掩埋場的命運。這些逆向物流中心讓AWS能夠從自身的再利用庫存中取得13%的備用零件，隨著持續擴大這方面的努力，AWS預計這個數字將持續成長。

AWS循環經濟策略負責人Manju Murugesan表示：「AWS致力於投資和創新永續發展，以創造更永續的未來。擁抱循環經濟代表著資源管理的典範轉移，在AWS，我們正利用多種策略來推動這項變革，同時正在挑戰傳統的『取得-製造-丟棄』模式，採取更全面的方法來延長我們資源的生命週期。雖然目前的進展令人振奮，但我們也認知到未來挑戰的複雜性。我們邁向真正循環經濟的旅程需要持續的創新和合作，我們將致力於這項重要的工作，為我們的業務、客戶和地球帶來正面影響。」

AWS致力於在營運中擴展循環經濟，是亞馬遜更積極推動環保的作為之一，旨在透過將經濟活動與有限資源的消耗脫鉤，來協助應對氣候變遷、生物多樣性喪失和其他全球挑戰。AWS和亞馬遜各團隊以及專業的廢棄物處理公司和供應商，共同合作實施涵蓋AWS整個價值鏈（從設計到產品壽命結束）的全面循環經濟路線圖。

以下深入介紹AWS的三大支柱策略，如何在資料中心內擁抱循環經濟，並協助讓AI更具永續性。

更好的設計（Design Better）

透過更好的設計實務，AWS可以釋放循環經濟的最大潛力。這意味著減少多餘的材料、設計出能延長硬體和設備使用壽命的產品、方便維修和再利用，並從一開始就使用回收和更安全的材料。

例如，AWS正與供應商合作，將伺服器機架組件中的回收或生物基塑膠含量提高到至少30%。在2023年，AWS開始在通風管、配電盤蓋、卡座、固態硬碟（SSD）托架等零件中，改用含有回收和生物基成分的塑膠。展望未來，AWS正在探索更多機會，利用設計來延長硬體和設備的使用壽命、擴大維修和再利用的規模，並提高產品報廢時的材料回收率。

更長的使用壽命（Operate Longer）

AWS在營運效率允許的範圍內盡可能延長設備的使用時間，以減少製造和使用新硬體的碳足跡，同時也能避免不必要的浪費。AWS專注於穩健的維護，以最大限度地延長AWS資料中心設備和基礎設施的運作壽命。AWS在今年稍早宣布，AWS的平均預期伺服器壽命已從5年提高到6年。

此外，AWS正在擴大一項計畫，透過整合功能正常的硬碟，將雲端物件儲存Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）硬碟（HDD）的使用壽命延長最多2年。AWS優先考慮盡可能長時間地使用功能正常的硬碟，避免提早淘汰狀況良好且仍在運作的硬碟。自2023年以來，這讓AWS避免購買超過295,000個新硬碟，減少了相關的碳足跡、成本和浪費。

更高的回收率（Recover More）

最後，AWS的目標是持續改進維修、再利用和回收的實務，以便從退役的資產中回收更多價值。AWS透過亞馬遜re:Cycle逆向物流中心來評估、維修和將二手設備重新納入庫存，或銷售給第三方以供重複使用。無法再利用的物品則會被回收，以避免材料進入掩埋場。這些回收工作已經產生效益，自2023年以來，已有2,350萬個組件被回收或在二手市場上銷售。

這三大策略支柱—更好的設計（Design Better）、更長的使用壽命（Operate Longer）以及更高的回收率（Recover More）—是AWS致力為資料中心打造更循環、更高資源效率模式的基礎。