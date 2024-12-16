華通：泰國廠目前員工約600人 明年上看約千人

全球HDI大廠華通（2313）16日在泰國北攬省（Samut Prakan Province）邦博區（Bang Bo District）亞洲工業園區（Asia Industrial Estate）舉行泰國廠開幕儀式。華通今日並提到，泰國廠目前員工人數約600人，明年若是進一步擴廠有可能到達約1,000人的規模。

今日華通泰國廠開幕由華通董事長江培琨及泰國廠總經理李世明共同主持，現場冠蓋雲集，當地各重要政商界包括駐泰台北經濟文化辦事處張俊福大使、泰國投資促進委員會（BOI）祕書長Mr. Narit、及重要客戶、供應商等皆前來共襄盛舉，整體開幕儀式隆重，氣氛熱烈。