華通：泰國廠目前員工約600人 明年上看約千人
全球HDI大廠華通（2313）16日在泰國北攬省（Samut Prakan Province）邦博區（Bang Bo District）亞洲工業園區（Asia Industrial Estate）舉行泰國廠開幕儀式。華通今日並提到，泰國廠目前員工人數約600人，明年若是進一步擴廠有可能到達約1,000人的規模。
今日華通泰國廠開幕由華通董事長江培琨及泰國廠總經理李世明共同主持，現場冠蓋雲集，當地各重要政商界包括駐泰台北經濟文化辦事處張俊福大使、泰國投資促進委員會（BOI）祕書長Mr. Narit、及重要客戶、供應商等皆前來共襄盛舉，整體開幕儀式隆重，氣氛熱烈。
華通電腦於2023年在泰國亞洲工業園區購置基地，占地面積約18萬平方公尺，是公司在東南亞的第一個生產基地。目前第一工廠及辦公大樓於2024年中竣工，設備皆已陸續裝機試車，產線調校順利，預計將於2025年正式量產。華通掌握四大低軌衛星(LEO)業者訂單，泰國廠一期主要生產LEO用板，後續將視客戶需求提升產品結構，並規劃增添AI伺服器及網通等高階HDI系統板產線，泰國廠將扮演公司未來成長的重要角色。
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