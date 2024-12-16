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宏達電2024年 「聖家堂：永恆高第」XR展覽 上海登場

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
上海曼恒数字技術股份有限公司副總經理侯鈺鈺（圖左）與VIVE Arts 執行總監葉心宇（圖右）聯手發表「聖家堂：永恆高第」XR展覽。圖／宏達電提供
上海曼恒数字技術股份有限公司副總經理侯鈺鈺（圖左）與VIVE Arts 執行總監葉心宇（圖右）聯手發表「聖家堂：永恆高第」XR展覽。圖／宏達電提供

宏達電與上海曼恆數字、Mac Guff Ligne集團旗下的創新實驗室Small Creative一同合作，於上海首度推出「聖家堂：永恆高第」XR展覽，全程以360°全景還原高第經典建築與XR沉浸式體驗，讓民眾探索自然與藝術的完美融合，感受建築生命律動。

「聖家堂：永恆高第」是上海首場建築藝術XR展覽，探索巴塞隆納聖家堂、古埃爾宮、巴特羅之家等世界遺產奇蹟，穿越回20世紀初的巴塞隆納，走進他的工作室。在高第的聲音指引下，親身經歷高第大師如何從大自然中汲取靈感，將波浪線條、動物形態和光影交錯融入他的建築語言。最終，觀眾將接過高第未竟的使命，在虛擬空間中親手參與聖家堂的建造，共同完成這座象徵性的永恆之作。

宏達電以領先業界的LBE大太空技術，以無線輕便頭顯取代傳統背包套裝，展場中所使用的HTC VIVE Focus Vision擁有雙眼5K解析度與120°超廣視野角，細膩呈現每個建築靈感，讓高第的設計彷彿觸手可及，創新的眼球追蹤與手部互動技術，結合人體工學設計，以領先技術與設備顛覆傳統XR體驗，開啟一場近半小時的視覺饗宴。

上海曼恆數字技術股份有限公司成立於2007年，自成立以來，即開始虛擬實境業務的創新科技，專注於XR引擎、互動技術、沉浸式顯示器開發；此次內容創作由Small Creative負責，Small Creative團隊擁有30年動畫、視覺特效與文化專案經驗，專精打造涵蓋沉浸式裝置、數位藝術、全像影像及沉浸式劇場等領域的創意內容。

這次的「聖家堂：永恆高第」XR展覽特別選在上海復星藝術中心，位於上海外灘金融中心地塊內，一開幕旋即以「會跳舞的建築」聞名世界。由英國兩大知名建築事務所－曾為英國世博館操刀的赫斯維克（Thomas Heatherwick）與福斯特建築事務所（Foster+Partners）共同設計建造，Thomas全球最知名的代表作要屬紐約哈德遜廣場的Vesselㄧ案。許多國際知名的建築師和藝術家，包括安藤忠雄、草間彌生等都在此場域舉辦過特展。

此建築外觀最大的高點即三層金色可轉動幕簾，融合了中西文化元素，既如中國古代冠星，又似西方豎琴。窗簾每天四個時間配合音樂定點轉動，宛如一棟「會跳舞的房子」盛放在外灘沿岸。

上海 巴塞隆納

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