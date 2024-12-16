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經部推5大主軸助攻AI應用 開發金屬紡織等公版教材

中央社／ 台北16日電

全國科學技術會議今天登場，因應AI新興科技趨勢，經濟部表示，將推動AI產業化和產業AI化、建構可信賴供應鏈和中小企業雙軸轉型等5大主軸，其中已針對金屬製品、紡織和塑橡膠等產業開發公版教材，盼解決不同產業別數位應用的需求。

第十二次全國科學技術會議今天召開，經濟部下午以創新經濟策略為題報告政策發展方向，將推動5大主軸，包括AI產業化和產業AI化、產業均衡發展、可信賴供應鏈、中小企業雙軸轉型和投資未來世代產業人才。

產業關注AI應用如何導入，經濟部次長何晉滄表示，目標為將AI應用普及到各行各業，經濟部也正在發展各行業別的生成式AI軟體，同時希望找到成功的產業示範案例，作為業界的典範學習。

經濟部表示，與產業公協會討論AI公版教材開發，因為每個產業次領域在AI和數位領域解決方案的需求不太一樣，因此需要經過實際訪談和教材開發，來協助人才培訓，最近已針對金屬製品、紡織和塑橡膠等產業開發公版教材，下一階段將針對手工具產業設計公版教材，也會持續與大學教育合作。

在AI產業化和產業AI化方面，經濟部表示，AI產業化的方向主要為發展大型語言模型開發，包括AI晶片和data center（數據中心）；產業AI化則會從個人應用、助理服務等，擴散到仿生機器人、遠距醫療和自駕車等領域，未來會持續關注中小微企業AI應用和需求。

研發科技方面，經濟部表示，已吸引輝達、AMD等國際領先地位的大廠來台設立研發中心，同時希望國際大廠需要引進一半的研發人才，避免和國內廠商產生人才排擠效應。

根據經濟部簡報，在結合生成式AI和晶片推動產業創新轉型方面，將推動創新轉型升級示範案例，持續精進TAIDE模型建構生成式AI聚落，推動智慧機械AI軟硬體設備串聯及機器手臂驅動的智慧製造及應用，以大帶小促進中小企業AI化， 打造AI生態系。

在建構可信賴供應鏈方面，則是推動半導體、5G、光電技術研發，建立無人機和車輛自主能量，推動智慧科技應用，強化產業供應鏈資安防護，提升供應鏈韌性。

AI 中小企業 經濟部

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