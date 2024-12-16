快訊

敘利亞阿塞德遭推翻後首發聲 稱離境「非事前計畫」：是俄羅斯要求

電腦展AI大咖齊聚成焦點 電腦公會50週年扮產業推手

中央社／ 台北16日電

台北市電腦公會今年成立50年，從個人電腦、網路到AI等大趨勢，持續扮演台灣科技產業推手角色。今年6月台北國際電腦展吸引多家國際科技巨擘來台，成為全球產業焦點，今年50週年會員大會也格外受到矚目。

台北市電腦公會（TCA）理事長彭双浪在6月電腦展表示，台灣已是全球AI建設供應鏈中不可或缺的佼佼者，現在是「得AI者得天下」，台北國際電腦展（COMPUTEX）多年來已是台灣產業櫥窗、全球最重要ICT產品採購平台，現在更是AI新工業時代的風向標及聚光點。

人工智慧（AI）是近20多年來全球科技業刮起最大的旋風，而擁有AI關鍵技術圖形處理器（GPU）的輝達（NVIDIA）成為全球科技界的新寵兒，和蘋果、微軟平起平坐，成為科技產業的巨星；輝達創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰等全球科技巨擘6月齊聚COMPUTEX，當時也讓台北市電腦公會揚名國際，再次擦亮台灣科技產業的招牌。

台北市電腦公會將在12月17日於台北國際會議中心舉辦年度會員大會，今年公會成立滿50週年，總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、環境部長彭啓明、數發部長黃彥男等將與會，除現任理事長彭双浪，歷屆理事長童子賢、王振堂、黃崇仁、劉瑞復、施振榮等人也預計出席。

台北市電腦公會在台灣經濟起飛的過程中，每一階段都扮演重要的角色。1973年全球爆發石油危機後，台灣在1974年至1979年推動10大建設，台北市電腦公會在1974年成立，為當時由傳統產業邁向科技產業起飛的年代，提供業界服務。

台北市電腦公會歷任理事長除早期的學界、政界淵源，更多是擁有產業背景，宏碁集團創辦人施振榮擔任過理事長外，曾接棒擔任過宏碁董事長的王振堂、泛宏碁集團的和碩董事長童子賢都曾任理事長。

台北市電腦公會於1974年由15家會員立會，現有3100餘家企業會員，遍布全台18縣市，業務範圍涵蓋軟體、硬體系統、半導體及電子零組件的設計製造、國內外銷售、智慧系統整合、網路通訊服務及電子商務等，會員資本額合計達新台幣1兆8800億元，在台僱用員工逾74萬人，產值占台灣資通訊（ICT）產業85%以上。

AI 宏碁

延伸閱讀

「天選CEO」四生肖能力一流、領導有方…巴菲特、郭董全中

聽到韓國戒嚴 童子賢：一開始也嚇一跳

群聯、緯創捐23億 陽明交大台南校區建2教研大樓今動土

川普擬取消電動車優惠

相關新聞

獨家／仁寶「年終」開獎！2個月起跳 1月22日入帳

國內每家科技大廠的「年終獎金」發放時間、額度幾乎都不太一樣，而市場傳出，代工廠仁寶（2324）16日已透過內部信，公布公...

台積電海外持續擴廠 前11月我對外投資442.5億美元、年增93.99%

經濟部投審司統計指出，2024年1至11月核准對外投資件數為718件，年增42.46%；投資金額計442.5億美元，年增...

蟬聯全球電信業第一！遠傳再獲道瓊永續指數肯定

遠傳電信再獲世界級永續企業認證，全球最具代表性永續評比之一「道瓊永續指數」（Dow Jones Sustainabili...

台積電創辦人張忠謀台大演講 鼓勵年輕人投入運算領域

臺灣大學16日下午2時至3時於綜合教學館2樓錢思亮紀念講堂舉辦椰林講座，邀請台積電（2330）創辦人張忠謀就「半導體生涯...

魏哲家親揭！全球首富馬斯克點名「這2領域」是未來兩大機會

台積電董事長暨總裁魏哲家今日在行政院第12次全國科學技術會議，親揭近期與全球首富馬斯克（Elon Musk）交談時，對方竟點...

AI讓詐騙更猖狂！趨勢科技公布2025資安預測 中小企業恐成駭客首要目標

生成式AI應用在2024年的被大幅應用在各行各業，對網路趨勢敏感度極高的駭客也跟著轉型，更多的AI應用將催生出全新攻擊手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。