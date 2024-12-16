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2025資安預測：國家級駭客攻擊未歇、中小企業為目標

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技今日公布2025年資安年度預測報告，預測駭客開始針對其營運與攻擊手法醞釀轉型策略，將持續利用AI技術加速攻擊效率、擴大攻擊規模、產出更擬真的文字與影音內容進行AI詐騙，並尋找阻力最小、最容易取得的入侵途徑。預測更多的AI應用將催生出全新攻擊手段，駭客因應情勢變化調整攻擊目標，將形成更加詭譎難測的資安態勢。

趨勢科技觀察，勒索病毒集團經營模式改變，他們減少對釣魚郵件的依賴，轉而利用被竊取的帳戶資料直接進入受害者系統，頻繁地結合惡意廣告進行資訊竊取，將來自企業網路的數據應用於後續的勒索行動。除此之外，根據趨勢科技台灣的資安事故應變服務案件統計，2024年目標式勒索資安事故有將近九成來自中小企業，預測中小型企業恐將持續成為駭客攻擊的目標。

隨著國際政治局勢的變化，國家級駭客集團如 Lazarus、Turla 和 Pawn Storm 等，預計在2025年將繼續活躍並加大攻擊力度，並針對那些與其理念相牴觸的組織發動攻擊。這些駭客集團的目標依然集中在外交資訊、軍事技術及其供應鏈。趨勢科技提醒，企業組織必須預先建立強健的防禦，認知自身在供應鏈中所扮演的角色，並採取積極的風險管理策略來保護關鍵基礎設施與資訊。

2025年，AI加劇了傳統攻擊：產出更逼真的假訊息與更客製的網路釣魚強化APT攻擊、生成惡意程式碼散播惡意程式或瞄準AI平台/工具來發動勒索攻擊；同時助長新型態攻擊手法：利用AI幻覺進行攻擊、利用AI代理或AI漏洞製造資料外洩、從事未經授權惡意活動等問題，網路犯罪更難以防範。趨勢科技資深技術顧問簡勝財表示，集中管理資產、整體風險評估、加強AI整合環境的安全防護（特別是在輸入檢查、回應檢查及 AI 行動監控上）將是企業未來在規劃資安策略著重的三大要點。

AI 資安 趨勢科技

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