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獨家／仁寶「年終」開獎！2個月起跳 1月22日入帳

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影

國內每家科技大廠的「年終獎金」發放時間、額度幾乎都不太一樣，而市場傳出，代工廠仁寶（2324）16日已透過內部信，公布公司最新的「年終獎金發放辦法」。根據該公告的顯示，今年仁寶平均每位員工，都至少可領到「兩個月」以上的年終獎金，預估將在明年1月22日與「績效獎金」一同入帳，讓大家都能過個好年。

對此，仁寶發言體系除了已向《經濟日報》證實該消息，也進一步解釋道，雖然仁寶一般都會在農曆過年前（1月中）才公布年終，但明年蛇年的新年、比往年還早一點，也因此公司才會把年終公布的日期一併向前調整。面對年終的額度，發言體系進一步說明，其實每位員工實際入帳的金額，都依職等及考績評級而有所不同，但只要考績分數達標、年終基本就都可以領到兩個月以上。

發言體系表示，每個人最終實際入袋的「年終獎金」，除了會受到自己本身的薪資高低影響，「考績評等」的結果也會造成很大的影響，而個人考績也代表自己去年一整年當中，付出一切努力所獲得的成果，多劃分為「A、B、C」三個等地。有員工透露，自己收到「考績B」而年終大約為14萬元、而他同事拿到考績A則可領大約17.5萬元的獎金，令人感到羨慕不已。

事實上，科技業工作壓力普遍高於一般上班族，且因工時較長、也被外界冠上「爆肝」一詞來形容，而隨著來到年末、吃尾牙（參加旺年會）的季節，大廠員工之間的薪資水準，則成為外界關注的一大焦點。其中，近年積極拚AI伺服器市場發展的代工廠仁寶，雖然切入時間較對手還晚，但在團隊急起直追之下，終於在技術發展方面、接單能力方面，成功追上同業，並奪下輝達（NVIDIA）、超微（AMD）的AI 大單，帶動整體走勢續強。

發言體系坦言，公司相當重視人才培育與員工福利，並堅持一定要與員工分享經營成果，每位員工依照工作表現，平時就可領到年終、績效、分紅獎金及穩定的調薪。而這次公布的「年終獎金」，主要是將每一名員工本月（12月）月薪，作為計算的基礎單位「基準點」，再與決定發放的月份總數相乘（X2），再加上該名員工的績效獎金，得出的結果就是該員工將領到的「年終獎金」。

一般而言，待在台鏈科技大廠所領到的薪資水準，「年終加底薪」差不多達到14個月，而團隊為加大公司的留才力度，除接連推出多項員工福利，更宣布，只要是待滿十年的員工，就可以額外領到一筆一萬元的年資獎金、而擔任主管職的同仁還會有一筆主管獎金，對此，也讓仁寶人才永續發展上，不斷獲得多方給予肯定，引發外界關注。

仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影

仁寶 年終獎金 薪資

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