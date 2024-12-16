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台積電海外持續擴廠 前11月我對外投資442.5億美元、年增93.99%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

經濟部投審司統計指出，2024年1至11月核准對外投資件數為718件，年增42.46%；投資金額計442.5億美元，年增93.99%，主要是台積電（2330）日本熊本、美國亞利桑那等海外持續擴廠，台積電海外避險、以及世界先進等對外投資大案。

統計指出，其中，今年1至11月核准對新南向國家投資件數為300件，年增53.85%，投資金額計85億美元，較上年同期增加65.60%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞。

若是含中國大陸在內的整體對外投資，根據經濟部投審司統計，今年1至11月核准整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為1,020件，投資金額為478.6億美元。

投審司指出，2024年1至11月核准對中國大陸投資件數為302件，件數較上年同期減少0.98%；核准投資金額計36億美元，較上年同期增加21.65%，但已較今年1至10月投資金額年增率(29.65%)下降8個百分點。

投審司分析，今年1至11月核准多筆台商因全球布局併購跨國企業，因而認列該跨國公司原有在中國大陸投資事業之投資金額，例如鴻海公司收購德國ZF CHASSIS MODULES GMBH、友達公司收購德國BEHR-HELLA THERMOCONTROL GMBH、文曄科技收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.，因而認列該外國公司既有對中國大陸之投資等，該類案件並無實際對中國大陸投資。

台積電 經濟部

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