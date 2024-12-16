台積電創辦人張忠謀台大演講 鼓勵年輕人投入運算領域

臺灣大學16日下午2時至3時於綜合教學館2樓錢思亮紀念講堂舉辦椰林講座，邀請台積電（2330）創辦人張忠謀就「半導體生涯的教訓」發表演說，依據官方資訊吸引超過500人參加。張忠謀在今日演講會後受訪並說，鼓勵年輕人投入運算領域，該領域未來預期不論是生物科學biotech、半導體也好AI也好，幾乎是所有領域皆需要，是一個蠻寬的一條路。

張忠謀此場演講會中並未開放記者入內採訪；不過據了解，內容大致和先前回母校MIT演講類似，張忠謀今日會後接受聯訪。張忠謀在會後提到，教訓這個字其實是先前曾在MIT演講提及的Lessons。

張忠謀2023年回母校MIT當時演講以「從德州到台灣的半導體製造人生課程（Lessons of a Life in Semiconductor Manufacturing, from Texas to Taiwan）」為題，發表專題演講，今日則是前往台大閉門演講。

張忠謀演講後說，過去在MIT演講的聽眾一半以上不是學生而是校友業界回來的，而今天大部分都是學生。

記者詢問對年輕人鼓勵投入領域看法，張忠謀演講後受訪也提到，運算幾乎是所有領域biotech也好，半導體、AI皆需要的，AI也需要很多很多計算，而biotech也需要很多很多計算，最近獲得諾貝爾獎的科學家就是生物科學研究。

依據日前瑞典皇家科學院宣布，美國生物化學教授貝克（David Baker）、英國Google DeepMind的電腦科學家哈薩比斯（Demis Hassabis）及該公司的美國科學家瓊珀（John Jumper），分別以計算蛋白質設計與蛋白質結構預測研究，獲得今年諾貝爾化學獎。

張忠謀說，運算領域已是獨立的領域，MIT也有一個學院專門運算的，這個領域他覺得是一個蠻寬的一條路。