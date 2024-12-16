魏哲家親揭！全球首富馬斯克點名「這2領域」是未來兩大機會

台積電董事長暨總裁魏哲家今日在行政院第12次全國科學技術會議，親揭近期與全球首富馬（Elon Musk）交談時，對方竟點名「多功能的機器人是未來努力的方向，而不是汽車！」但讓馬斯克擔心是，買不到晶片。

四年一度的全國科學技術會議今日在台北舉行，為期三天，並由魏哲家擔任第一天的引言人。魏哲家在七分鐘致詞中，針對他最近兩個月的工作上觀察及心得，提出了簡短看法。

魏哲家說：「我前幾天跟全世界最有錢的傢伙聊天，他跟我講說，『多功能的機器人』是他要努力的方向，而不是汽車。（大家）聽清楚，多功能的機器人，是他要努力的方向，而不是汽車。」

「那我就問他，有什麼你會擔心的？他說他會擔心，沒有人供給他晶片。我說你不要緊張，只要你付錢，就一定會有晶片」，語畢全場大笑。

魏哲家隨即強調台灣在多功能的機器人、無人機二大領域，具有很好發展機會。

魏哲家在全國科學技術會議引言時提到，機器人跟人類大不同，「機器人是很精準的東西，人類則是具有彈性，很不精準，所以這中間的訣竅，在於晶片設計及軟體設計」。但他說，台灣有這樣的人才，台灣有這樣子的環境，所以我們在多功能機器人的領域，一定可以開發。

據了解，台積電與特斯拉近來合作相當密切，特斯拉自製Dojo超級電腦晶片即委由台積電量身打造。魏哲家在本月9日出席台積電創辦人張忠謀《自傳下冊》新書發表會後，隨即赴美，從他今日親曝與全球首富的交談及揭示未來發展方向，似乎也預告特斯拉未來與台積電除了車用晶片外，也包括多功能機器人等新的合作事宜。

今年台積電技術論壇，台積電就首次以特斯拉的Dojo超級電腦晶片為範例，說明正在發展中的先進封裝技術，台積電並在會中揭露首款SoW搭配InFO（整合扇出型封裝）的產品，即是特斯拉委託台積電代工的Dojo超級電腦自製晶片。

特斯拉正積極藉由打造Dojo超級電腦進行大型模型訓練，透過利用其車提供的影片數據，提供AI機器學習和影片訓練，目標是實現「完全自動駕駛」。台積專為車用晶片先進封裝打造InFO-oS及CoWoS-R解決方案，也是迎合車用自動化、智慧化需求愈來愈強大的商機。

魏哲家會中強調，台積電也正在運用AI技術提升生產效率，台積電每年因此增加好幾百億元的利潤，強調任何一家公司與國家都可以運用AI，也希望半導體產業與其他產業一起均衡台灣，並強調台灣除了棒球打得好，半導體產業也可以做得很好。