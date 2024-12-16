全球關注AI 花旗前副董：台積電工程師應接受博雅教育

全球聚焦AI時代，東海大學校長張國恩與董事長吳清邁赴美加州拜訪前花旗副董事長賈培源，3人探討博雅教育的推動方向，賈培源強調AI教育應與博雅教育並行，以科技應用與人文融合，賦予教育更深遠的價值。

賈培源1939年生於香港，家族為上海金融世家，在台灣接受教育，1961年畢業於東海大學經濟系，1964年取得美國賓州大學華頓商學院MBA學位。他是國內第一位華頓碩士學位的畢業生。

進入國際金融領域，賈曾任花旗銀行副董事長，以其深厚的學術背景與豐富的國際經驗，對當代教育提出了深刻反思。

賈培源指出，現代社會過度追求效率與個人主義的價值觀，讓他想起羅馬帝國的盛衰歷史。他提到，羅馬帝國的鼎盛依賴於文化融合與法律體系的創新，但其衰亡則源於精神價值的缺失和社會的物質化傾向。

他說，歷史與文化教育是AI時代不可或缺的基石，唯有從歷史吸取智慧，才能在技術飛速發展中保持清醒。

他強調，博雅教育絕不應淪為形式化或救國團式的活動，而應融入各系所的核心課程中，讓學生在專業學習中同時提升人文素養。

張國恩說，博雅教育4.0希望與AI結合，他表示博雅教育的核心在於塑造學生內在價值，台積電的工程師能夠設計出最先進的晶片，他認為，他們仍需要持續進修人文與博雅教育，讓生命更加充滿價值。

他說，東海大學的博雅教育正是在塑造學生對未來技術與人文的全面理解。歷史已經告訴我們，忽視精神價值的社會終究會失去長久的競爭力。