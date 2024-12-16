中科二期擴建土地爭議平和落幕？ 地主拆除抗議帆布

配合台積電（2330）先進製程擴廠辦理的中科二期園區擴建案，土地取得爭議有望平和落幕，原本抗議中科管理局以低於市場一半行情，欲強制徵收土地的地主，16日下午主動雇工拆除抗議的大型帆布。據了解，中科管理局經過多方努力溝通，近期將與地主簽約完成土地協議價購程序。

另一方面，中科管理局與最大地主興農集團的協議價購部分，目前進度順利，中科管理局稍早表示，將把保障球證權益納入條文作最後協商，預計12月底前可以完成簽約。

目前，中科管理局已陸續與土地及地上物所有權人簽訂協議價購契約，而同意協議價購土地面積比例已達95.36%，近期仍有地主表達協議價購簽約意願，預計本月底同意協議價購土地面積有機會達99%。

中科二期園區擴建案進入最後土地取得階段，不過本月5日有地主出面抗議，並在園區主要幹道中科路與東大路口搭建大型抗議帆布條，引起各界關注。

地主抗議中科管理局強行將他們的土地劃入園區範圍，並在協議價購階段，委託不動產估價師以低於市場一半行情每坪8萬元，欲強制徵收抗議人的土地，地主控訴政府不公不義，「以吳郭魚價格買石斑！」。

當天發動抗議的地主有劉家及賴家代表，兩家地主持有土地面積超過7,000餘坪，他們強烈表達不同意政府以低於市價行情的價格被徵收土地。