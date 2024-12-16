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精誠「雲端碳管理系統」獲大型製造業以及金融產業採用

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

呼應綠色轉型政策、以科技力助攻企業永續，精誠（6214）以自主開發的「Carbon EnVision雲端碳管理系統」，獲「2025台灣精品獎–銀質獎」。此系統提供企業全方位碳數據管理服務，可有效協助企業制定減碳目標及規劃有效的減碳管理策略，具有中、英文以及越南文版本，成為台商布局東南亞市場一大助力。在台灣則已經獲得半導體、醫療器材、能源等大型製造業以及金融產業採用。

精誠資訊數位永續事業部資深協理劉勝登表示，精誠的「Carbon EnVision雲端碳管理系統」由專業顧問專家與技術團隊共同合作開發，符合企業實際運作需求，包括協助企業進行組織型碳盤查邊界及基準設定、串聯上下游供應商的數據交換、整合內部營運活動數據，以及即時碳排放計算，能有效彙整70%上、下游價值鏈產生碳足跡，有效把資料與數據系統化，降低以往50%人力蒐集資料時間，並能依據企業往年碳排放量，制定每年可執行的減碳標的，達成企業持續減碳淨零的目標。

精誠「Carbon EnVision雲端碳管理系統」是一套結合專業顧問與技術團隊共同打造的一站式 SaaS雲端碳管理系統，能夠精準追蹤、分析與管理企業的碳排放數據，幫助企業推動數位化碳盤查、提升綠色競爭力。此外，該系統依循ISO 14064-1國際規範，並通過BSI AUP國際查證，內建高效能碳排數據處理功能，支援國內外係數管理及即時碳排計算，能快速產出報告與框架底稿，並搭配直覺化的數據可視化圖表，讓企業清楚掌握年度碳排來源，實現碳管理的數位化與效率化。截至2024年，精誠也已成功協助半導體、醫療器材、化工、金屬扣件、能源及金融等產業客戶導入，為眾多企業提供永續轉型動能。

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