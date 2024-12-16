騰輝泰國設廠推進 2025年動工提升全球布局彈性

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）因應貿易衝突風險，必須分散生產據點並考慮未來東南亞市場將長期成長必須有生產據點。故日前11/7董事會決議通過在泰國設立首座東南亞製造工廠，以強化企業長期經營韌性，公司今日提到，該東南亞子公司已經向泰國官方申請註冊，地點將選擇位於曼谷北部大城府Hi-Tech工業園區，面積預計近50畝。附近是已開發多年工業區並已形成PCB聚落，供應鏈相對成熟。

騰輝說明，建設預計分兩個階段進行，第一期月產能約為15萬張，第二期將視需求適時確定。規劃於 2025年第1季開始動工，新工廠預計將於 2026年第1季開始量產，該廠將為全球及本地客戶提供服務，為騰輝集團在未來幾年提供新的成長動能。

騰輝國際集團（Ventec）成立於2000年，主要產品為高階印刷電路板所使用的銅箔基板，其應用涵蓋汽車、醫療、航太、軍工與消費電子領域，近年也跨足LED產業用散熱基板。目前主要生產基地位於中國大陸華東及華南，銷售區域遍及五大洲，為一高度國際化的跨國企業。配合集團全球市場策略，於2010年12月於桃園縣平鎮工業區設立騰輝電子股份有限公司。