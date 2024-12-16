直播「+1」經濟學發酵 蝦皮購物直播主數量年增近五成

「+1」經濟學奠定的商機持續發酵！蝦皮購物以「多元開播方式」、「靈活行銷工具」、「免跳轉導購」三大關鍵，以及平台自身強健且穩定的流量，助力站上中小型賣家開拓新商機，今年投入直播的賣家數增加近5成。

麥肯錫公司預估，2026年全球直播電商銷售額將占整體電商銷售額的10% 至20%，轉換率更高達30%，顯見直播「+1」經濟學勢不可擋。蝦皮購物自2019年發展直播，以多樣節目提供觀眾「高娛樂性」，搭配蝦幣、優惠券等「直播限定優惠」，累積龐大鐵粉，目前直播用戶每日平均觀看時長更高達1.7小時。蝦皮賣家只要善用數據分析、行銷工具並結合各式新鮮優惠，有望拉高業績。

蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示，蝦皮直播提供多樣免費行銷工具，更藉勢不同明星、KOL聲量，創造可觀的流量紅利，無經驗賣家也能輕鬆上手直播帶貨。為提升直播服務的完善及細緻度，每年站上亦不斷改善系統及打造創新節目內容，且為鼓勵賣家一起開拓全新銷售格局，百萬銷售賣家、顧問等專業團隊更於線上提供多樣直播課程教學，助力賣家掌握趨勢。