吳誠文：善用半導體及科技製造優勢 推各業數位轉型、AI 彌補人力不足

全國科學技術會議16日登場，行政院政委、國科會主委吳誠文致詞表示，這次會議與過去歷次最大不同，在於融入前瞻、均衡、共榮等特色。他表示，在AI快速發展之際，政府將利用台灣在半導體及科技硬體製造的優勢，以新方法推動各行各業數位轉型與智慧化，串聯科技產業協助導入AI，形成完整自主供應鏈體系，達到均衡區域、均衡產業的發展目標。

「全國科學技術會議」，每4年召開1次「全國科學技術會議」，匯集產學研各界建言，凝聚對未來4年國家科技發展計畫的共識。總統賴清德、多位部會首長，以及台積電董事長暨總裁魏哲家等產官學研人士與會。

吳誠文致詞時表示，全國科學技術會議自民國67年至今，已超過45年歷史，國科會將參酌國際情勢、科技趨勢、政經環境變遷及社會需求，對於會議各項內容，進行縝密檢視及滾動修正，確保政策妥適性，確實回應社會期待。

吳誠文指出，這次會議與過去歷次會議最大不同之處，即是以賴總統「韌性台灣、均衡台灣、健康台灣」的國政願景為目標，融入前瞻、均衡、共榮等特色，討論未來國家科技藍圖與中長期發展方針。

吳誠文說，為展現科技政策的前瞻特色，在面臨AI（人工智慧）與半導體等重點科技快速發展之際，台灣布局5大信賴產業及前瞻科技，與國際友好合作夥伴建立韌性供應鏈，這是重中之重，不僅可以促進經濟發展、維護國家安全，也可以增進台灣科技在全球的戰略地位。

吳誠文指出，為促進產業均衡發展，政府將利用台灣在半導體及科技硬體製造的優勢，以新方法推動各行各業數位轉型與智慧化，串聯科技產業協助導入AI，形成完整自主供應鏈體系，達到均衡區域、均衡產業的發展目標。