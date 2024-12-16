台股盤中漲勢收斂 台積電、機器人族群撐盤

博通和台積電ADR強勢，帶動台股今天開高，一度漲逾240點，但盤中漲勢收斂，指數力守23000點之上，台積電點火漲近1.5%，IC設計與機器人概念股強勢，櫃買指數則由紅翻黑。

美股13日費城半導體指數大漲3.36%，市場預期博通（Broadcom）受惠AI晶片需求強勁，博通股價飆漲24.4%，台積電ADR收盤也勁揚4.98%，激勵台股今天開高走強，一度攻上23264.4點，上漲逾240點。

至10時40分左右，台股加權指數漲勢收斂，上漲73.29點，至23093.77點，電子股漲0.65%、金融股上漲0.8%。代表中小型股票的櫃買指數下跌0.8%，已連日下跌。

觀察盤面焦點，台積電盤中上漲15元，至1080元，漲幅1.41%，聯發科平盤狹幅震盪，鴻海下跌逾1%，日月光投控、台達電上漲。

博通最新季度財報顯示，客製化晶片（ASIC）需求依舊暢旺，帶動世芯-KY漲逾5%，創意一度觸及漲停，智原、金像電同步勁揚。

機器人概念股強漲，有望扮演機器視覺解方的光學股佳能漲逾7%、亞光勁揚逾5%；和大漲逾7%、所羅門漲逾2%。

農曆年節提早及關稅政策造成貨量增加，罷工風險升高也推升國際運價，但川普未來政策風險成為隱憂，貨櫃三雄今天股價下跌，陽明跌逾3%，長榮、萬海下跌逾2%。

台塑四寶股價續弱，台化、台塑化、南亞、台塑跌幅在1%左右。