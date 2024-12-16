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全科會開幕 魏哲家：台灣可發展多功能機器人、無人機

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台積電董事長暨總裁魏哲家上午出席「行政院第十二次全國科學技術會議」引言時表示，希望半導體產業跟其他產業一起如賴總統所說打造均衡台灣，讓台灣除了棒球打得好，半導體也做得好。記者蘇健忠／攝影
台積電董事長暨總裁魏哲家上午出席「行政院第十二次全國科學技術會議」引言時表示，希望半導體產業跟其他產業一起如賴總統所說打造均衡台灣，讓台灣除了棒球打得好，半導體也做得好。記者蘇健忠／攝影

全國科學技術會議每4年舉辦一次，第12屆會議在今天開幕，並以「智慧創新、民主韌性 ，打造均衡臺灣」為推動方向。台積電董事長暨總裁魏哲家開幕致詞，提到多功能機器人、無人機都是台灣未來能盡量發展的重要領域，他日前和「全世界最有錢的傢伙」聊天時，對方也透露多功能機器人是要努力的方向。

魏哲家在全科會開幕式上表示，最近與客戶互動的過程中最常提到的就是人工智慧，當中也討論到台灣在AI方面的優勢，包含有很好的設計公司、晶片製造、封裝測試、數據中心，讓我們能有舉足輕重的地位。

魏哲家指出，多功能的機器人是未來發展方向，但一定要配合很好的晶片與各種精密機械，他提及日前和「全世界最有錢的傢伙」聊到，多功能機器人是對方要努力的方向，而不是汽車，對方還說，他最擔心的是沒有人供給他晶片。魏哲家也要對方不要緊張，「只要你肯付錢，你一定有晶片」。

魏哲家說，台灣的人才、環境讓我們在多功能機器人領域中能舉足輕重，另外一個領域就是無人機，無人機的發展無遠弗屆，可以做各種測量和服務，甚至是載人、載物體，台灣在軟體、精密機械都能盡量往這方面發展，這是他對科技發展方向的建議。

賴清德總統表示，面臨AI快速崛起、數位與淨零轉型和地緣政治變化等挑戰，必須站穩5+2產業、六大核心戰略產業，希望可提升台灣的產業實力。他過去擔任行政院長時，科技預算首次破千億，明年度的科技預算將高達1965億元，比今年增加77億元，可見台灣對科技產業的重視，也希望能讓台灣成為科技領導國家。

行政院政務委員、國科會主委吳誠文表示，全國科技會議是擘劃國家科技藍圖的關鍵，也聚焦探討科技中長期的發展。首先，為展現科技政策的前瞻特色，在面臨人工智慧等新興科技快速發展之際，布局五大信賴產業及前瞻科技，並與國際合作夥伴建立全球供應鏈，增進我國科技戰略地位。

吳誠文指出，為促使產業的均衡發展，將推動AI產業化、產業AI化，運用科技協助各產業導入AI與均衡區域發展，普惠多元大眾。最後，為發展適合百工百業的創新應用，促進全民繁榮富裕，故培育不同的產業與跨域的人才，以凸顯科技發展的共榮特色。

AI 機器人 魏哲家

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