快訊

南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

以後無法一卡在手遊遍日本 西瓜卡等交通IC票證式微？

幣流專家陳梅慧國道遭撞亡引陰謀論 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

簡立峰：AI時代恐出現超級人類 掌握99%能力與機會

中央社／ 台北16日電
前Google台灣董事總經理、中華電信董事簡立峰。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
前Google台灣董事總經理、中華電信董事簡立峰。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

前Google台灣董事總經理、中華電信董事簡立峰今天表示，過去曾出現資本分配不均現象，由1%的人擁有世界上50%的財富，到了AI時代可能出現懂得善用AI的「超級人類」，由1%的人掌握99%的能力和機會，國家需要縮短AI落差，為下一代創造更好未來。

簡立峰上午出席第12次全國科學技術會議，以「台灣AI產業發展：機會與策略」為主題發表演講。

他提到，人工智慧（AI）技術持續進步，尤其是數學能力上的突破；AI的推理能力也在快速提升，許多測試顯示AI推理能力已達到一定水準。現階段AI對物理和化學等學術領域的影響顯著，未來可能對其他學門產生巨大影響。

簡立峰說，AI正在改變工作方式，企業需要調整工作流程，以適應AI的導入。AI已導致白領外包工作大幅減少，由於員工能力提升，企業不再依賴外包。

他也提醒，AI技術的發展集中在少數國家及公司，內容以英語為主，全球有7000多種自然語言，但AI技術目前僅支援約100種，這種集中性可能限制全球範圍的技術普及和應用。

簡立峰認為，台灣在AI技術的發展上有絕佳機會，尤其是終端硬體整合方面。台灣企業可以利用AI和數位孿生技術，讓生產製造在遠方進行，研發控制留在台灣。台灣即將進入超高齡社會，AI技術能幫助台灣創造新的產業機會，避免走上日本「失落30年」後塵。

簡立峰發現，台灣在AI技術的使用上存在知用落差，需要提升使用率。他呼籲台灣需提升AI應用能力及捍衛AI主權，避免依賴外國AI應用與模型，並視為國防的一環，有些技術必須自行發展，有些可以透過國際合作補強。

演講最後，簡立峰表示，他最近對「1比99」的概念有很深刻的體會，過去由1%的人擁有世界上40%財富，在疫情後甚至達到50%；未來在AI時代，可能不小心出現「超級人類」懂得善用AI，由1%的人拿走99%能力和機會，國家和企業同樣面臨挑戰，台灣需要為下一代的孩子和居民創造更好的未來，「避免讓大家掉到一個不是AI的科技島上」。

AI

延伸閱讀

AI肥了科技業卻瘦了藝文界？文化部將推生成式AI規範

月老如何決定配對？為什麼一直求不到姻緣？月老親自解答！

浪貓天天叼禮物跟人類換食物「就是不想被收編」 最後牠為這件事妥協了

符合2條件 股市高檔也能存股

相關新聞

全科會開幕 魏哲家：台灣可發展多功能機器人、無人機

全國科學技術會議每4年舉辦一次，第12屆會議在今天開幕，並以「智慧創新、民主韌性 ，打造均衡臺灣」為推動方向。台積電董事...

全國科學技術會議 台積電董事長暨總裁魏哲家幽默引言

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家16日出席行政院第十二次全國科學技術會議正式大會引言。他開場引言幽默提到，大家可能對...

直播「+1」經濟學發酵 蝦皮購物直播主數量年增近五成

「+1」經濟學奠定的商機持續發酵！蝦皮購物以「多元開播方式」、「靈活行銷工具」、「免跳轉導購」三大關鍵，以及平台自身強健...

趨勢科技公布2025資安預測：全民慎防 AI 詐騙

2024年，AI大幅導入企業營運之中、國際大選及地緣政治影響，駭客開始針對其營運與攻擊手法醞釀轉型策略。全球網路資安解決...

盧超群：明年半導體成長審慎樂觀

行政院全國科學技術會議上午登場，鈺創董事長盧超群受邀出席受訪表示，明年整體半導體產業成長審慎樂觀，上半年逐步調整，下半年...

吳誠文：善用半導體及科技製造優勢 推各業數位轉型、AI 彌補人力不足

全國科學技術會議16日登場，行政院政委、國科會主委吳誠文致詞表示，這次會議與過去歷次最大不同，在於融入前瞻、均衡、共榮等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。