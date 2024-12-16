總統：科技預算1965億元 要成為全球科技領導國家

總統賴清德今天出席行政院第12次全國科學技術會議，他說，明年中央政府總體科技預算編列新台幣1965億元，比今年增加77億元，這代表政府對科技產業的重視，要繼續努力讓台灣成為全球科技的領導國家。

賴總統致詞表示，4年一度的全國科學技術會議是政府與科技界重要盛會，牽動國家發展，他感謝產官學研各界專家參與擘畫未來科技發展藍圖。

賴總統說，回顧4年前全國科學技術會議，當時政府剛開始推動5加2產業創新計畫，成為驅動台灣下一個世代產業的核心；4年前召開會議時，6大核心戰略產業方案是政府重要施政方向，當時結論是致力實現創新、包容、永續的2030願景。

賴總統指出，如今面對人工智慧快速崛起、數位淨零轉型、地緣政治變化種種挑戰，台灣不僅要站穩5加2產業創新，以及6大核心戰略產業的發展基礎，更要因應地緣政治變化，發展半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等5大信賴產業，進一步提升台灣產業實力。

賴總統說，這次會議主題充分展現政府目標，也就是智慧創新、民主包容、打造均衡台灣，因應AI時代來臨，要從科技、民主、人權各面向著手，帶領產業和社會轉型。

賴總統表示，明年中央政府總體科技預算編列1965億元，他記得擔任行政院長時，科技預算首次突破1000億元，明年的科技預算1965億元，比今年增加了77億元，這代表政府對科技產業的重視，要繼續努力讓台灣成為全球科技的領導國家。

另外，賴總統說，為打造均衡台灣，行政院經發會已通過6大區域旗艦計畫，不僅要發展台灣各區域特色產業，也在各縣市推動軌道、公路、醫療、文化、觀光、住宅等重大建設，未來會推動140項重要建設，其中有100項已開始進行，希望持續強化各區域生活治理與聯結。

賴總統表示，科技創新可協助區域均衡發展，落實人文社會與科技結合，打造更具備科技韌性、社會韌性、環境韌性、經濟韌性生活環境，讓民眾有更好生活，國家有更強實力，因應各項挑戰。

賴總統說，今年台灣在科技發展取得亮眼成果，根據IMD世界數位競爭力評比，台灣每千人研發人力是全球排第2，在研發總支出GDP的占比、高科技出口GDP的占比，以及學生在數學教育評估的表現都居全球第3名。

賴總統指出，台灣有能力、有技術、有人才，要持續創造豐碩科技成果，全國科學技術會議是集思廣益重要平台，這次會議各項議題、子題、策略措施將成為國家科學技術發展計畫執行依據，執政團隊會全力以赴，大家一起努力讓台灣科技政策更加完善。