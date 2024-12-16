台積電魏哲家點名台灣優勢 多功能機器人等三領域有利

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家今日出席行政院第十二次全國科學技術會議正式大會引言並再次展現幽默的一面。他說，以最近二個月和很多客戶互動的經驗來看，很多客戶對未來期待與規畫一定提AI與應用。從產業趨勢來看，他對科技發展方向的建議，台灣三領域發展可佔據有利地位，包含多功能機器人、無人機，以及運用AI來節能減碳與用水精準等，國家也可運用AI發展精進。

魏哲家指出，台灣的優勢是有很好的晶片設計公司、很好的晶片製造與封裝測試、資料中心以及相關技術製造公司，大可能讓台灣在AI扮演舉足輕重地位，比如多功能機器人，這一定是未來的方向，任何AI加上搭配半導體技術晶片、精密機械、軟體才可讓多功能機器人在日常生活發揮效用。

魏哲家說，大家都知道機器人和人類最大差異是精準以及有彈性不精準，訣竅在晶片設計與軟體設計，台灣有這樣的人才與環境，相信可在多功能機器人舉足輕重。另外一領域台灣在無人機可佔據有利地位，在精密機械與軟體皆應儘量往此領域發展，無人機的發展無遠弗屆可幫忙測量服務甚至可載人載物，這些是他對科技發展方向的建議。

魏哲家也提到，還有運用AI技術節能減碳，有助運用能源與用水精準，以台積電當例子用AI技術幫生產效率每年增加好幾百億利潤，任何一個公司都可運用AI技術，國家也可運用AI發展。

魏哲家在今日開場引言幽默提到，受邀致詞相當惶恐，大家可能對台積董事長一職有誤會以為甚麼都懂，那是張創辦人的時候。不過，魏哲家也幽默說，因為工作的關係接觸到各個客人，就近二個月接觸客人心得，在此拋出對科技發展方向的建議，希望能讓半導體產業跟其他產業一起如賴總統所說打造均衡台灣，讓台灣證明除了棒球打得好、半導體產業也可做得好。

魏哲家也在引言期間幽默說，「客戶都對我相當客氣尤其是晶片短缺時，晶片短缺時交了好多朋友，但生意壞的時候剩下就不多了。」

提到多功能機器人，魏哲家也透露，前幾天和全世界的最有錢的人聊天，對方說「多功能機器人是要努力的方向而不是汽車」，至於魏哲家問對方「有甚麼你會擔心的」，對方說最擔心的是沒人供給他晶片，魏哲家幽默回應對方說「不要緊張，只要你肯付錢一定會有晶片」。語畢引發現場笑聲陣陣。