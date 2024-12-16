全國科學技術會議 魏哲家：讓台灣除了棒球打得好 半導體也做得好

賴清德總統上午在台積電董事長暨總裁魏哲家與行政院政務委員吳誠文陪同下出席「行政院第十二次全國科學技術會議」。

台積電董事長暨總裁魏哲家引言時幽默提到，大家可能對台積董事長一職有誤會以為甚麼都懂，那是張創辦人的時候，不過魏哲家也幽默說，因為工作的關係接觸到各個客人，就近二個月接觸客人心得，在此拋出對科技發展方向的建議，希望半導體產業跟其他產業一起如賴總統所說打造均衡台灣，讓台灣除了棒球打得好，半導體也做得好。