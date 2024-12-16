宏達電「聖家堂：永恆高第」 XR 展覽上海首度登場

宏達電（2498）今年初展出亞洲首場「消失的法老Horizon of Khufu－胡夫金字塔沉浸式探索體驗展」引起熱烈迴響後，日前與上海曼恆數字及Mac Guff Ligne集團旗下的創新實驗室Small Creative一同合作，在上海首度推出「聖家堂：永恆高第」XR展覽。全程透過360°全景還原高第經典建築與XR沉浸式體驗，讓民眾探索自然與藝術的完美融合，感受建築生命的律動。

宏達電表示，基於領先業界的LBE大太空技術，以無線輕便頭顯取代傳統背包套裝，憑藉市面最高的雙眼5K分辨率與120°廣視場角，細膩還原高第建築細節。創新的眼球追蹤與手部互動技術，結合人體工學設計，帶來極致沉浸與舒適配戴體驗，將以領先技術與設備顛覆傳統XR體驗，開啟一場近半小時的視覺饗宴。

展場中所使用的HTC VIVE Focus Vision這款一體機擁有雙眼5K解析度與120°超廣視野角，細膩呈現每個建築靈感，讓高第的設計彷彿觸手可及。創新的眼球追蹤技術能夠自適應瞳距調節，加上人體工學設計，帶來無與倫比的舒適體驗，而精準的手部追蹤則讓你每一個動作都在虛擬世界中煥發生機。

此次幕後重要推手的上海曼恆數字成立於2007年，自成立以來即開始虛擬實境業務的創新科技，專注於XR引擎、互動技術、沉浸式顯示器。曼恆數字致力於推動文娛領域的文化展示與體驗創新，將以其虛擬實境技術積累，為觀眾帶來全新沉浸式體驗。

「聖家堂：永恆高第」XR展覽是上海首場建築藝術XR體驗，藉由踏進西班牙加泰羅尼亞著名建築師安東尼·高第·伊·科爾內特色彩斑斕的奇觀世界， 高第以自然為靈感，將曲線、光影與色彩融入建築設計中，開創獨特的現代主義風格。他的作品不僅是建築，更是藝術與生命的交響，代表作包括古埃爾宮、巴特羅之家、米拉之家等。然而，他一生最重要的作品聖家堂至今未完工，卻已成為全球建築史上的重要指標之一，也讓無數人繼續追尋他的藝術夢想。

「聖家堂：永恆高第」XR展覽探索巴塞隆納聖家堂、古埃爾宮、巴特羅之家等世界遺產奇蹟，穿越回20世紀初的巴塞隆納，走進他的工作室。在高第的聲音指引下，親身經歷高第大師如何從大自然中汲取靈感，將波浪線條、動物形態和光影交錯融入他的建築語言。最終，觀眾將接過高高第未竟的使命，在虛擬空間中親手參與聖家堂的建造，共同完成這座象徵性的永恆之作。