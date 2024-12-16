研華：2025年啟動軟體訂閱制、企業創投 2年內交棒

研華（2395）宣布2025年品牌戰略，為強化品牌從IPC（工業電腦）轉型為「Edge Computing & Edge AI」，董事長劉克振發布多項新措施，包括WISE-IOT軟體解決方案將分7模組推訂閱制、成立企業創投（CVC），落實組織改組，最重要是重申在董座任期最後兩年落實傳承交棒。

研華創辦人劉克振今年70歲，他早已預告2026年前將落實交棒傳承，也就是2023年董事改選任期內完成，15日研華舉行「2025 New Year & New Vision Gathering 產業智能 邊緣運算 願景啟航」晚會，他重申兩年內有「頂層領導分工」計畫，會做更一大步階段傳承。外界預期他將指定董事長接班人，劉克振會續留董事會內，但逐步交棒。

研華投資8年在AI軟體平台（WISE-IoT）及管理工具軟體（EdgeSync360），如今將正式變現，劉克振指出，研華要打造邊緣運算完整供應鏈，除硬體開發會強化各種產業需要的邊緣運算裝置及前端模組，軟體方面，2025年會啟動一個很新的經營模式：開賣7項標準軟體模組（如電源管理模組iEMs、影像顯示模組iVisionSuite……）訂閱制服務，會上架到WISE-Marketplace付費即用。

另一大重點是組織改組，2024年研華已經重啟改組，將BG（事業群）改為BO（事業單位），BO就是將BG＋Sector（事業群＋產業應用行銷）整合在一起的新組織，四大BO將引領研華繼續發展，同時各有負責人，而BO內有產品跟行銷團隊合作（有別於以往產品開發後，再推向行銷），更重要是4大BO橫向合作，減少產品重複性。

另外業務組織也打通線上跟實體通路銷售團隊。並成立一個CM＆D單位強化總部跟各海外區域業務團隊間的網格式合作。

劉克振表示，研華會成立企業CVC，針對新事業進行延伸投資，並由BO共享。業界認為，研華過去就有策略投資部門，但投資態度保守，未來能否在新創圈及新技術上更積極參與值得觀察。