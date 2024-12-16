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研華：2025年啟動軟體訂閱制、企業創投 2年內交棒

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
研華董事長劉克振（中）與嵌入式系統事業群總經理張家豪與智能系統事業群總經理蔡淑妍及一線主管與會。王郁倫攝影
研華董事長劉克振（中）與嵌入式系統事業群總經理張家豪與智能系統事業群總經理蔡淑妍及一線主管與會。王郁倫攝影

研華（2395）宣布2025年品牌戰略，為強化品牌從IPC（工業電腦）轉型為「Edge Computing & Edge AI」，董事長劉克振發布多項新措施，包括WISE-IOT軟體解決方案將分7模組推訂閱制、成立企業創投（CVC），落實組織改組，最重要是重申在董座任期最後兩年落實傳承交棒。

研華創辦人劉克振今年70歲，他早已預告2026年前將落實交棒傳承，也就是2023年董事改選任期內完成，15日研華舉行「2025 New Year & New Vision Gathering 產業智能 邊緣運算　願景啟航」晚會，他重申兩年內有「頂層領導分工」計畫，會做更一大步階段傳承。外界預期他將指定董事長接班人，劉克振會續留董事會內，但逐步交棒。

研華投資8年在AI軟體平台（WISE-IoT）及管理工具軟體（EdgeSync360），如今將正式變現，劉克振指出，研華要打造邊緣運算完整供應鏈，除硬體開發會強化各種產業需要的邊緣運算裝置及前端模組，軟體方面，2025年會啟動一個很新的經營模式：開賣7項標準軟體模組（如電源管理模組iEMs、影像顯示模組iVisionSuite……）訂閱制服務，會上架到WISE-Marketplace付費即用。

另一大重點是組織改組，2024年研華已經重啟改組，將BG（事業群）改為BO（事業單位），BO就是將BG＋Sector（事業群＋產業應用行銷）整合在一起的新組織，四大BO將引領研華繼續發展，同時各有負責人，而BO內有產品跟行銷團隊合作（有別於以往產品開發後，再推向行銷），更重要是4大BO橫向合作，減少產品重複性。

另外業務組織也打通線上跟實體通路銷售團隊。並成立一個CM＆D單位強化總部跟各海外區域業務團隊間的網格式合作。

劉克振表示，研華會成立企業CVC，針對新事業進行延伸投資，並由BO共享。業界認為，研華過去就有策略投資部門，但投資態度保守，未來能否在新創圈及新技術上更積極參與值得觀察。

研華計畫在長期看好的邊緣運算產業加速發展，要當Age Computing和Age AI領導品牌，但過去歷經組織多次調整，產業應用也始終未爆發，不過劉克振仍樂觀表示，2032年前，也就是未來10年，他仍十分看好產業會有4倍成長。

研華董事長劉克振預告本屆任期內會做大幅度傳承。王郁倫攝影
研華董事長劉克振預告本屆任期內會做大幅度傳承。王郁倫攝影

劉克振 研華 軟體

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