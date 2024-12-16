傳蘋果3月推平價AI手機

要換新手機的民眾可再等等。供應鏈傳出，蘋果已開始要求關鍵零組件協力廠，為旗下平價款iPhone SE新機陸續備料生產，預計明年三月推出蘋果歷來螢幕最大、最便宜的AI手機iPhone SE 4。

供應鏈透露，與第三代SE款產品相比，iPhone SE 4將首次配備四千八百萬像素的主鏡頭，前鏡頭則為一千兩百萬像素，帶來顯著提升的拍攝畫質。

新機螢幕變大 續航力提升

外觀方面，iPhone SE 4更有明顯升級，從前一代仿照iPhone 8設計，改為朝iPhone 14外觀設計邁進，並支援蘋果「Apple Intelligence」功能，售價估落在四九九美元至五四九美元之間（約台幣一點五四萬元至一點七萬元），堪稱蘋果最便宜的AI手機。

iPhone SE 4續航力也有望大幅提升，據傳電池容量增為3279mAh，較iPhone SE 3的2018mAh大增百分之六十二點五。另外，新一代SE可望搭備六點一吋、解析度1170X2532的OLED螢幕，螢幕是SE系列問世以來最大，並使用Face ID瀏海屏幕、USB-C連接埠，配備A18處理器和8GB LPDDR5X記憶體，主打性價比優勢。其他功能還包括IP68防塵防水、20W有線充電，以及15W Qi2與MagSafe無線充電支援。

業界人士指出，今年AI功能大多只導入在各品牌的旗艦機種，少數中低價手機雖也號稱具備AI功能，但多數AI功能仍遠不及旗艦機種，而蘋果iPhone SE 4若能完整支援Apple Intelligence功能，將有機會在中階手機市場大殺四方。

突破安卓夾擊 搶中階市占

事實上，為跟上安卓陣營，許多手機品牌已表示，明年將在一萬五千到一萬七千元的中階機種引進AI功能。業界人士認為，AI功能從旗艦機下放到中階手機是遲早的事情，甚至已是現在進行式，差別在於品牌廠願意下放多少AI功能，而蘋果過往在中階手機市場飽受安卓陣營夾擊，iPhone SE 4若能支援更多AI功能，很有機會突破重圍，讓中階手機市場重新洗牌。

由於蘋果近三年（二○二二年至二○二四年）來都沒有更新平價機種SE系列產品線，許多硬體已經過時，也無法使用最新的Apple Intelligence，導致在中國大陸市場整體市占率一年不如一年，確實需要一款平價新機來挽回頹勢，避免持續遭到華為、小米等陸系品牌廠侵蝕市占。

業界人士認為，若iPhone SE 4的軟、硬體規格如市場傳言，加上價格親民，的確很有競爭力，而三年的時間也應該足以讓原先iPhone SE系列的用戶願意換機。

供應鏈透露，蘋果主力相機模組供應商南韓LG Innotek公司近期已開始著手準備用於iPhone SE 4新機的像機模組生產，並進入測試階段。

台供應鏈受惠 淡季添柴火

供應鏈分析，以過往蘋果新機備料的製造流程來看，LG Innotek通常會在新機發表前三個月開始供應相機模組，以目前的進度來看，蘋果最快會在明年三月推出SE 4，而往年首季多半是蘋果前一年度正規版iPhone機種拉貨動能減緩的一季，若明年首季推出新機，有望為供應鏈淡季營運添柴火。

法人認為，iPhone SE 4裝廠以和碩奪單占比較高，處理器則由台積電操刀，鏡頭模組據傳則是大立光、玉晶光聯手供貨，未來新品上市後，上述供應鏈有望雨露均沾，為明年首季傳統淡季營運增添動能。遭點名的蘋果供應鏈向來不評論單一客戶與訂單。