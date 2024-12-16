中華電 十度獲世界品牌獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信十度榮獲「世界品牌獎」國際殊榮，卓越品牌形象獲得全球消費者高度肯定。圖為中華電信董事長簡志誠。 中華電信／提供
中華電信十度榮獲「世界品牌獎」國際殊榮，卓越品牌形象獲得全球消費者高度肯定。圖為中華電信董事長簡志誠。 中華電信／提供

中華電信（2412）於英國世界品牌論壇（World Branding Forum）公布的「2024-2025年世界品牌獎」第十度榮獲「年度品牌獎：台灣最佳電信業者」（Brand of the Year Awards: Telecommunication-Mobile in Taiwan）殊榮；中華電信從全球66多個國家、927個品牌、超過10萬名消費者票選中脫穎而出，再次成為台灣電信品牌唯一獲得世界級肯定者，也是11年來獲得世界品牌獎肯定次數最多的台灣企業。

「世界品牌獎」旨在表彰全球優秀品牌卓越成就，每年依據「企業品牌價值」、「線上票選」及「國際市場調查研究」進行評比，今年平均每個國家、地區僅五個品牌獲選；中華電信再次獲獎，彰顯追求卓越服務與品質的表現受到國際肯定。

中華電信9月獲美國知名媒體《Newsweek》評選為「2024全球最值得信賴企業」後，更第十度拿下榮獲「年度品牌獎：台灣最佳電信業者」。中華電信董事長簡志誠表示，身為台灣電信業領導品牌，致力建構通訊網路基礎設施，強化台灣通訊網路韌性；以地面網路為基礎，建置4G／5G行動寬頻和高速光纖寬頻網路，擴充國際海纜，透過微波頻寬、衛星通信，強化離島網路備援能力，導入高軌、中軌及低軌衛星，提供全台地、海、星、空全涵蓋、無時差的通訊服務。

中華電信「以客戶為中心」的，近期於2024 CSEA「卓越客戶服務大獎」中囊括30個獎座，是最大贏家。

簡志誠指出，中華電信扮演數位生態系統「賦能者」及「協創者」角色，推動AIoT、Big Data、Cloud／IDC、Data Security、Edge Computing、5G及GenAI等新興技術應用。對內優化智慧客服、打造智慧門市、排除網路障礙、預測障礙，並運用於處理文件資料、程式生成等，提升整體效率；對外以創新技術推動智慧交通、智慧製造、智慧能源、智慧醫療、車聯網、智慧主權雲等，協助政府及企業進行數位轉型及城市建設，將AI應用落實到營運，驅動台灣產業升級。

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