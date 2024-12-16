股王信驊 南下設研發中心
股王信驊（5274）將進駐高雄亞灣區香蕉碼頭設立研發中心。信驊昨（15）日表示，旗下Cupola360產品主要聚焦智慧城市應用，將借重高雄在地優秀半導體及IC設計技術人才，推動信驊在南台灣的技術發展，持續強化產業競爭力。
信驊是遠端伺服器管理晶片大廠，近期搭上AI熱潮，營收維持高檔，11月營收為6.81億元，雖然月減0.7%，仍是歷年最旺的11月，並較去年同期成長99.1%；前11月營收57.23億元，年增103.54%。信驊指出，此次是在高市府經發局邀請下設點，目前南部人力剛開始建置，暫無具體人數規畫。
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