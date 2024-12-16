台積電衝刺先進製程 高雄2奈米廠變大了 法人預期訂單湧進

台積電（2330）高雄新廠2奈米進度超前，有意擴大高雄投資，規劃於前中油高雄煉油廠土地興建第三期廠房（P3），第四期（P4）、第五期（P5）也啟動環評，並爭取擴大開發面積，將在P3東側接續擴建，延續先進製程。根據規劃，P3廠在2026年完工後，預計P4、P5廠也將在2027年接力完工。

法人看好，台積電擴大高雄先進製程投資，意味客戶訂單持續湧入，公司有必要增加更多產能，為後續營運增添更多動能。

台積電在台布局2奈米，新竹寶山、高雄新廠兩路並進，預計2025年量產。高雄廠是台積電在當地的首座12吋廠，原定以成熟製程切入，2023年8月董事會拍板朝2奈米擴充發展，原規劃相關設備最快2025年第3季進機，已提前至11月底進機，較原計畫超前半年以上。

台積電高雄廠布局順遂，規劃在原中油高雄煉油廠土地內興建P3，但全球半導體業急遽變動及國際競爭力，基於產業製程全球布局考量，仍具緊迫持續推動建廠營運需求，規劃在P3廠房旁土地啟動擴建P4、P5計畫，發揮產能群聚綜效。

根據環評資料，台積電正爭取擴大P4、P5開發面積，原本10月規劃面積約41公頃，最新定案面積增至43公頃左右，加計原申請的P3廠面積後，合計基地面積約60公頃。台積電26日將召開「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫」 環境影響說明書公開會議，正式對外說明。

台積電在一期園區啟動第一期（P1）、第二期（P2）建廠後，今年啟動P3擴建計畫，但擴廠用地迫切，決定在P3廠旁接續啟動P4、P5廠擴建計畫。