蘋果超薄、折疊機 接力秀

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

蘋果催生旗下最便宜AI手機之際，消息人士透露，蘋果也正計劃推出一款機身更輕薄的iPhone，以及兩款折疊式裝置，以提振iPhone銷售。

道瓊社報導，蘋果計劃從明年起推出新款iPhone，機身比目前機型的8公釐更薄，還透過簡化的相機系統降低成本，價格也比iPhone Pro更便宜。

知情人士透露，蘋果還計劃推出兩款折疊裝置，較大尺寸的裝置有19吋，螢幕展開後幾乎與某些桌上型顯示器一樣大，可當成筆電使用。較小尺寸裝置則是折疊式iPhone，螢幕展開後的尺寸將比iPhone 16 Pro Max更大。

知情人士說，這兩款折疊式設計已經開發多年，但一些關鍵零組件還沒準備就緒，主要挑戰包括改善軸承以及螢幕保護蓋等。

海通國際證券分析師蒲得宇表示，目前市面上的折疊手機不夠輕、不夠薄、或不夠節能，無法符合蘋果的標準，這是蘋果較慢進入折疊機領域的原因。

知情人士指出，蘋果曾嘗試其他不同設計，例如折疊時在裝置的外部安裝顯示器，但現在更傾向於向內折疊的設計。

iPhone 蘋果

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