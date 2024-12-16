蘋果明年推iPhone SE 4 中階市場將掀大戰
蘋果有望於明年3月推出歷來最便宜的AI手機「iPhone SE 4」，預料將掀起各大品牌間的平價AI手機大戰。
業界人士指出，今年AI功能大多只導入在各品牌的旗艦手機，少數中低價手機雖也號稱具備AI功能，但多數AI功能仍遠不及旗艦機種，iPhone SE 4若能完整支援Apple Intelligence，有機會在中階手機市場大殺四方。
業界人士認為，AI功能從旗艦機下放到中階手機是「現在進行式」，差別在於品牌廠願意下放多少AI功能。
蘋果過往在中階手機市場飽受Android陣營機海戰術夾擊，iPhone SE 4若能支援AI，很有機會突破重圍，讓中階手機市場重新洗牌。
尤其蘋果近三年來（2022年至2024年），都沒有更新平價機種iPhone SE系列產品線，致使在中國大陸市場市占率一年不如一年，隨具有高性價比的iPhone SE 4問世，有助挽回頹勢，避免持續遭華為、小米等陸系品牌廠侵蝕市占率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言