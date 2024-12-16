蘋果明年推iPhone SE 4 中階市場將掀大戰

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

蘋果有望於明年3月推出歷來最便宜的AI手機「iPhone SE 4」，預料將掀起各大品牌間的平價AI手機大戰。

業界人士指出，今年AI功能大多只導入在各品牌的旗艦手機，少數中低價手機雖也號稱具備AI功能，但多數AI功能仍遠不及旗艦機種，iPhone SE 4若能完整支援Apple Intelligence，有機會在中階手機市場大殺四方。

業界人士認為，AI功能從旗艦機下放到中階手機是「現在進行式」，差別在於品牌廠願意下放多少AI功能。

蘋果過往在中階手機市場飽受Android陣營機海戰術夾擊，iPhone SE 4若能支援AI，很有機會突破重圍，讓中階手機市場重新洗牌。

尤其蘋果近三年來（2022年至2024年），都沒有更新平價機種iPhone SE系列產品線，致使在中國大陸市場市占率一年不如一年，隨具有高性價比的iPhone SE 4問世，有助挽回頹勢，避免持續遭華為、小米等陸系品牌廠侵蝕市占率。

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