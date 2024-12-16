蘋果最便宜AI手機快來了 鴻海、和碩等淡季吞補丸

供應鏈傳出，蘋果已開始要求關鍵零組件協力廠，為旗下平價款iPhone SE新機陸續備料生產，預計明年3月推出蘋果歷來平價款螢幕最大、最便宜的AI手機「iPhone SE 4」，為台積電（2330）、鴻海（2317）、和碩（4938）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、穩懋（3105）等蘋果供應鏈明年首季傳統淡季營運增添動能。

遭點名的蘋果供應鏈向來不評論單一客戶與訂單。供應鏈則透露，蘋果主力相機模組供應商南韓LG Innotek公司近期已開始著手準備用於iPhone SE 4新機的像機模組生產，並進入測試階段，為新款平價iPhone備貨鳴槍。

供應鏈分析，以過往蘋果新機備料的製造流程來看，LG Innotek通常會在新機發表前三個月開始供應相機模組，以目前的進度來看，蘋果最快會在明年3月推出新款iPhone SE 4，而往年首季多半是蘋果前一年度正規版iPhone機種拉貨動能減緩的一季，若明年首季推出iPhone SE 4新機，有望為供應鏈淡季營運添柴火。

iPhone SE 4新機概要 圖／經濟日報提供

供應鏈透露，與前一代SE款產品相比，iPhone SE 4將首次配備4800萬像素的主鏡頭，前鏡頭則為1200萬像素，帶來顯著提升的拍攝畫質。

外觀方面，iPhone SE 4更有明顯升級，從前一代仿照iPhone 8設計，改為朝iPhone 14外觀設計邁進，並支援蘋果「Apple Intelligence」功能，售價估落在499美元至549美元之間（約新台幣1.54萬元至1.7萬元），堪稱蘋果最便宜的AI手機。

另外，iPhone SE 4有望搭載備6.1吋、解析度1170x2532的OLED螢幕，螢幕是iPhone SE問世以來最大，並使用Face ID 瀏海屏幕、USB-C連接埠，配備A18處理器和8GB LPDDR5X記憶體，主打性價比優勢。

iPhone SE 4續航力也有望大幅提升，據傳電池容量增為3279mAh，較前一代iPhone SE 3的2018mAh大增62.5%。其他功能包含IP68防塵防水、20W有線充電，以及15W Qi2與MagSafe無線充電支援。

iPhone SE系列機種已三年沒改款，許多硬體已過時，也無法使用最新的Apple Intelligence，隨著iPhone SE 4軟硬體均有望大幅升級，加上價格親民，業界看好有機會引發一波換機潮。

依據過往經驗，iPhone SE系列銷量約2,000多萬支，由於電子業第1季是傳統淡季，iPhone SE 4問世，有望為蘋果供應鏈淡季營運增添出貨動能。法人認為，iPhone SE 4組裝廠以和碩奪單占比較高，處理器則由台積電操刀，鏡頭模組據傳則是大立光、玉晶光聯手供貨，未來新品上市後，上述供應鏈有望雨露均霑。