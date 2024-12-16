台積電地緣政治急單湧入 明年Q1有望迎最旺淡季

台積電（2330）大咬AI等高速運算（HPC）應用紅利，本季與2024全年美元營收叩關新高之際，近期客戶因應川普上台後可能收緊管制的地緣政治急單報到，明年首季傳統淡季營運持續熱轉，有機會淡季不淡，並繳出季增的成績單，挑戰再寫單季新猷，迎來史上最旺的淡季。

台積電明年首季有望淡季不淡，13日ADR先行表態，勁揚近5%，今天有望扮演台股多頭總司令。對於相關議題，台積電公關處回應，公司尚未公布2025年業績展望與資本支出規劃等資訊，最新財務相關資訊，請依10月法說會公布內容為主。

台積電地緣政治急單報到 圖／經濟日報提供

統計顯示，地緣政治變化對半導體產業、尤其是高速運算相關訂單動態影響顯著。以台積電為例，今年上半年來自中國大陸客戶營收占比提升，第2季以客戶總部所在地區分，中國大陸客戶占比急拉至16%，外界當時即研判應是地緣政治預期心理的急單效應，惟台積電當時未多作說明，僅提到中國大陸客戶比重上升，與高速運算應用有關。

隨著川普將二度入主白宮，加上美方已醞釀發動新管制令，近期傳出台積電來自地緣政治議題的預防性囤貨急單再度湧進，尤其美系客戶群應對出口管制潛在調整或變化的急單報到，為台積電明年首季淡季營運增添柴火。

另一方面，台積電為強化企業策略發展，近期內部高層微調，公司內部企業策略辦公室升級，除了原先負責台積電企業策略辦公室的資深副總經理凱西迪（Rick Cassidy），企業策略發展加入台積電原研究發展資深副總經理羅唯仁、資訊安全長暨資深副總林錦坤，三人扮鐵三角。