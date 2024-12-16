量子電腦「破壞式創新」 顛覆你我認知
量子電腦並非新概念，隨著Google日前發表最新量子運算晶片Willow，宣稱可以完成「盤古開天開始用最強超級電腦算到現在都算不完」的運算，讓量子電腦再度成為話題。量子電腦之所以被看好，主要在於其可望為人類來帶來全面創新的新時代契機。
業界人士分析，量子計算利用量子位元（qubits），其複雜程度遠超當前計算所使用的二進位位元，並藉此完成現有技術無法實現的複雜計算，為人類生活帶來鋪天蓋地大改變，無論是用於分子層面的藥物研發、提前好幾天生成高度精確的天氣預報，甚至破解現有的資料加密協議。各種可能的「破壞式創新」，都將徹底顛覆你我目前的環境與認知。
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