瞄準科技業新聖杯 鴻海、廣達搶量子電腦商機

Google日前發表最新量子運算晶片Willow，業界驚艷之餘，華爾街同步掀起概念股淘金熱潮，不僅Google領頭狂漲，相關概念股也漲翻天。台廠中，鴻海（2317）、廣達（2382）均積極投入量子電腦研發，鴻海喊出2025年讓10位元量子電腦上路，廣達更由董座林百里親自督軍，搶搭商機。

Willow驚人之處，在於只需花不到五分鐘，就能完成當下全球最強超級電腦需耗時10的25次方年（相當於宇宙年齡的700多萬億倍）才能完成、堪稱「盤古開天開始算到現在都算不完」的運算，讓OpenAI執行長奧特曼、特斯拉執行長馬斯克同聲按讚並大為驚艷。

華爾街更把量子運算視為科技業「新聖杯」，追捧相關概念股，Google過去一周大漲近9%，美股其他量子計算相關概念股也跟著漲翻天。其中，Rigetti Computing過去一周大漲超過52%，今年以來暴漲逾6.7倍。投資界並統計，Defiance Quantum ETF中包括MicroStrategy、D-Wave Quantum等量子相關概念股，今年來分別飆漲超過五倍以及三倍以上。

量子電腦成為市場新寵兒，台廠當中，鴻海、廣達都積極布局相關領域，鴻海高喊目標2025年讓10位元量子電腦上路，並準備把10位元的量子運算力透過雲端對外開放，全面朝向「量子計算」、「量子通訊」、「量子感測」、「量子模擬」等四大領域發展。

鴻海董事長劉揚偉認為，現階段AI伺服器會這麼火紅，是因為ChatGPT這個生成AI的新應用出現，導致對AI伺服器硬體需求快速成長，目前量子領域的相關應用都還在發展中，希望產官學都可以共同參與，開發各種新的應用，來推動量子科技前進。

鴻海集團投入量子研究，主要由旗下鴻海研究院負責，近期在國際重量級期刊有重大突破，攜手英國劍橋大學，在量子通訊傳送技術研究成果解決如何有效實現端口式量子傳送（PBT），讓接收方不需要進行任何額外的操作來修正傳送過來的訊息，為量子領域重要發展，並發表於國際頂級量子計算期刊PRX-Quantum。

鴻海並已啟用「離子阱量子計算實驗室」，該實驗室將投入新世代AI與車用相關技術所需之高效計算能力，為鴻海在量子科技領域打下穩健的基礎。

廣達為「量子國家隊」產業成員，董事長林百里2019年即親自指派工程師投入量子電腦研究，看好量子技術成熟後，將帶來大量的雲端與物聯網裝置新商機，預期十年內世界可能就會進入量子電腦時代。

林百里認為，一旦量子時代來臨，對廣達將更有利，由於量子電腦運算速度遠高過現行電腦，需要更多資料，不論處理或儲存，都是廣達未來的大機會，廣達做伺服器的需求也會跟著更多。