快訊

iPhone也有折疊機了？傳明年蘋果將推更薄iPhone、折疊式機種展開比16 Pro Max大

陸籍妻子遇害、台籍丈夫澳洲失蹤 我外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

研華聚焦五大關鍵市場 董座劉克振：將轉型為邊緣AI領導廠商

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華董事長劉克振。記者吳凱中／攝影
研華董事長劉克振。記者吳凱中／攝影

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）今(15)日於台北國際會議中心TICC舉辦「2025 New Year & New Vision Gathering 產業智能邊緣運算願景啟航」盛會，下午及晚上兩場次、共逾四千位同仁與眷屬、夥伴們熱情參與。現場除精彩節目外，更揭示2025品牌新願景，由董事長劉克振率領主管們共同宣示，未來將轉型為「Edge Computing & Edge AI」的全球領導者，積極佈署聚焦邊緣運算與AI商機。

劉克振致詞時表示，未來將是邊緣運算(Edge Computing) 與人工智慧(AI)技術深入各產業應用的黃金時期，研華將順應此趨勢啟動品牌再造計劃，致力從全球工業電腦（IPC）領導者，進化為Edge Computing和Edge AI的全球領導者。研華未來將以Edge Computing和Edge AI為核心，聚焦邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大關鍵市場。

同時，研華將加強全球佈局、深化人才培育及夥伴合作，持續引領產業變革，為未來營收持續增長奠定穩固基礎，以實現「智能地球的推手/ Enabling an Intelligent Planet」的企業願景。

為了強調企業品牌再造的決心，研華預計於林口智能共創園區重新改裝品牌體驗館，透過展示各垂直產業的創新解決方案應用，充分彰顯研華引領產業智能轉型的實力。

此外，研華於2025年將參與美國、歐洲、中國及台灣等四大主要國際展覽，包括重返Computex向全球客戶與合作夥伴分享最新邊緣運算解決方案; 同步將舉辦全球夥伴會議、聯手晶片商、軟體供應商(ISV)、系統整合商(SI)等多方合作夥伴共同推動轉型，建立更全面的合作夥伴生態系，以符合垂直產業需求的解決方案助力全球客戶邁向更智能、永續的未來。

研華本次年度盛會不只向同仁布達未來願景，還將各種AI應用融入活動，包括展出內部Gen.AI創新競賽獲獎案例、互動攤位提供AI生成春聯，以及募集同仁金句使用AI生成一首研華主題曲貫串全場活動。節目中也安排研華文教基金會長年支持藝文夥伴－國立臺灣戲曲學院臺灣特技團、舞鈴劇場帶來熱力演出，更由啦啦隊「電豹女」為此研華AI主題曲編舞專屬應援，唱將歌手郭靜、「研華達人秀」冠亞軍同仁輪番獻唱，最終由搖滾天團動力火車壓軸登場，為盛會畫下圓滿句點。

AI Edge 研華

延伸閱讀

董事長揭研華轉型新願景 聚焦邊緣運算AI商機

傳統市場積極轉型卻沒人愛逛？ 網友曝關鍵「2因素」

北中南環團台中集會 籲反對能源暴力守護氣候民主

中小企業ESG永續轉型最大拼圖／陽光伏特家 扮綠電橋梁

相關新聞

叛將偷資料搶生意！創業第一年慘賠上億 「全球十大AI晶片巨頭」耐能如何翻身？

耐能智慧如今已是全球10大AI晶片巨頭，執行長劉峻誠回首創業路，第一次遭遇到經營危機竟然是創業頭一年，他當時在前線衝業務...

研華聚焦五大關鍵市場 董座劉克振：將轉型為邊緣AI領導廠商

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）今(15)日於台北國際會議中心TICC舉辦「2025 New Ye...

董事長揭研華轉型新願景 聚焦邊緣運算AI商機

工業電腦廠研華今天舉辦年度願景啟航盛會活動，揭示2025年品牌新願景，董事長劉克振表示，研華未來將轉型為「EdgeCom...

全國科學技術會議16日登場 台積電魏哲家將出席引言

每4年召開1次的全國科學技術會議將於明天登場，聚焦智慧科技、創新經濟、均衡社會、淨零永續等4大主軸，根據公開議程，總統賴...

高雄香蕉碼頭大變身 信驊科技率先宣布進駐設研發中心

國民黨議員白喬茵曾質疑高雄市府，為何要花1.86億元在駁二藝術特區改建「香蕉棚」，經發局長廖泰翔透露將設5G AIoT共...

蘋果整合ChatGPT趨勢 法人看好聯發科、雙鴻等受惠

蘋果透過iOS更新，將OpenAI公司的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT整合進自家裝置，用戶可透過Siri直接使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。