研華聚焦五大關鍵市場 董座劉克振：將轉型為邊緣AI領導廠商

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）今(15)日於台北國際會議中心TICC舉辦「2025 New Year & New Vision Gathering 產業智能邊緣運算願景啟航」盛會，下午及晚上兩場次、共逾四千位同仁與眷屬、夥伴們熱情參與。現場除精彩節目外，更揭示2025品牌新願景，由董事長劉克振率領主管們共同宣示，未來將轉型為「Edge Computing & Edge AI」的全球領導者，積極佈署聚焦邊緣運算與AI商機。

劉克振致詞時表示，未來將是邊緣運算(Edge Computing) 與人工智慧(AI)技術深入各產業應用的黃金時期，研華將順應此趨勢啟動品牌再造計劃，致力從全球工業電腦（IPC）領導者，進化為Edge Computing和Edge AI的全球領導者。研華未來將以Edge Computing和Edge AI為核心，聚焦邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大關鍵市場。

同時，研華將加強全球佈局、深化人才培育及夥伴合作，持續引領產業變革，為未來營收持續增長奠定穩固基礎，以實現「智能地球的推手/ Enabling an Intelligent Planet」的企業願景。

為了強調企業品牌再造的決心，研華預計於林口智能共創園區重新改裝品牌體驗館，透過展示各垂直產業的創新解決方案應用，充分彰顯研華引領產業智能轉型的實力。

此外，研華於2025年將參與美國、歐洲、中國及台灣等四大主要國際展覽，包括重返Computex向全球客戶與合作夥伴分享最新邊緣運算解決方案; 同步將舉辦全球夥伴會議、聯手晶片商、軟體供應商(ISV)、系統整合商(SI)等多方合作夥伴共同推動轉型，建立更全面的合作夥伴生態系，以符合垂直產業需求的解決方案助力全球客戶邁向更智能、永續的未來。

研華本次年度盛會不只向同仁布達未來願景，還將各種AI應用融入活動，包括展出內部Gen.AI創新競賽獲獎案例、互動攤位提供AI生成春聯，以及募集同仁金句使用AI生成一首研華主題曲貫串全場活動。節目中也安排研華文教基金會長年支持藝文夥伴－國立臺灣戲曲學院臺灣特技團、舞鈴劇場帶來熱力演出，更由啦啦隊「電豹女」為此研華AI主題曲編舞專屬應援，唱將歌手郭靜、「研華達人秀」冠亞軍同仁輪番獻唱，最終由搖滾天團動力火車壓軸登場，為盛會畫下圓滿句點。