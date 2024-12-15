董事長揭研華轉型新願景 聚焦邊緣運算AI商機

工業電腦廠研華今天舉辦年度願景啟航盛會活動，揭示2025年品牌新願景，董事長劉克振表示，研華未來將轉型為「EdgeComputing & Edge AI」的全球領導者，聚焦邊緣運算與人工智慧（AI）商機。

研華今天在台北國際會議中心舉辦「2025 New Year& New Vision Gathering 產業智能 邊緣運算 願景啟航」盛會，分為下午及晚上2場次，共逾4000名員工與眷屬、合作廠商代表參與。

劉克振致詞時表示，未來將是邊緣運算與人工智慧技術深入各產業應用的黃金時期，研華將順應此趨勢，啟動品牌再造計畫，致力從全球工業電腦領導者，進化為邊緣運算和邊緣AI的全球領導者。

他說，研華轉型不是為了跟流行，而是經過深刻思考，基於長期願景與承諾。研華不會涉足雲端伺服器領域，從2025年起將啟動新的經營模式，提供標準化軟體模組。

劉克振說，研華未來將聚焦邊緣智慧系統、智慧製造、能源與公共事業、智慧醫療、智慧零售與服務等5大關鍵市場，同時加強全球布局、深化人才培育及夥伴合作，持續引領產業變革，為未來營收持續成長奠定穩固基礎，以實現「智能地球的推手」企業願景。