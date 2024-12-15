快訊

iPhone也有折疊機了？傳明年蘋果將推更薄iPhone、折疊式機種展開比16 Pro Max大

陸籍妻子遇害、台籍丈夫澳洲失蹤 我外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

董事長揭研華轉型新願景 聚焦邊緣運算AI商機

中央社／ 台北15日電
工業電腦廠研華15日舉辦年度願景啟航盛會活動，揭示2025年品牌新願景，董事長劉克振（圖）表示，研華未來將聚焦邊緣運算與人工智慧（AI）商機。中央社
工業電腦廠研華15日舉辦年度願景啟航盛會活動，揭示2025年品牌新願景，董事長劉克振（圖）表示，研華未來將聚焦邊緣運算與人工智慧（AI）商機。中央社

工業電腦廠研華今天舉辦年度願景啟航盛會活動，揭示2025年品牌新願景，董事長劉克振表示，研華未來將轉型為「EdgeComputing & Edge AI」的全球領導者，聚焦邊緣運算與人工智慧（AI）商機。

研華今天在台北國際會議中心舉辦「2025 New Year& New Vision Gathering 產業智能 邊緣運算 願景啟航」盛會，分為下午及晚上2場次，共逾4000名員工與眷屬、合作廠商代表參與。

劉克振致詞時表示，未來將是邊緣運算與人工智慧技術深入各產業應用的黃金時期，研華將順應此趨勢，啟動品牌再造計畫，致力從全球工業電腦領導者，進化為邊緣運算和邊緣AI的全球領導者。

他說，研華轉型不是為了跟流行，而是經過深刻思考，基於長期願景與承諾。研華不會涉足雲端伺服器領域，從2025年起將啟動新的經營模式，提供標準化軟體模組。

劉克振說，研華未來將聚焦邊緣智慧系統、智慧製造、能源與公共事業、智慧醫療、智慧零售與服務等5大關鍵市場，同時加強全球布局、深化人才培育及夥伴合作，持續引領產業變革，為未來營收持續成長奠定穩固基礎，以實現「智能地球的推手」企業願景。

AI 研華

延伸閱讀

傳統市場積極轉型卻沒人愛逛？ 網友曝關鍵「2因素」

北中南環團台中集會 籲反對能源暴力守護氣候民主

中小企業ESG永續轉型最大拼圖／陽光伏特家 扮綠電橋梁

「舞動中鋼 閃耀光彩」中鋼舉辦53周年廠慶活動

相關新聞

叛將偷資料搶生意！創業第一年慘賠上億 「全球十大AI晶片巨頭」耐能如何翻身？

耐能智慧如今已是全球10大AI晶片巨頭，執行長劉峻誠回首創業路，第一次遭遇到經營危機竟然是創業頭一年，他當時在前線衝業務...

研華聚焦五大關鍵市場 董座劉克振：將轉型為邊緣AI領導廠商

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）今(15)日於台北國際會議中心TICC舉辦「2025 New Ye...

董事長揭研華轉型新願景 聚焦邊緣運算AI商機

工業電腦廠研華今天舉辦年度願景啟航盛會活動，揭示2025年品牌新願景，董事長劉克振表示，研華未來將轉型為「EdgeCom...

全國科學技術會議16日登場 台積電魏哲家將出席引言

每4年召開1次的全國科學技術會議將於明天登場，聚焦智慧科技、創新經濟、均衡社會、淨零永續等4大主軸，根據公開議程，總統賴...

高雄香蕉碼頭大變身 信驊科技率先宣布進駐設研發中心

國民黨議員白喬茵曾質疑高雄市府，為何要花1.86億元在駁二藝術特區改建「香蕉棚」，經發局長廖泰翔透露將設5G AIoT共...

蘋果整合ChatGPT趨勢 法人看好聯發科、雙鴻等受惠

蘋果透過iOS更新，將OpenAI公司的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT整合進自家裝置，用戶可透過Siri直接使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。