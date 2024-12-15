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中光電「智慧隱視顯示器」 獲新竹科學園區創新產品獎肯定

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中強光電獲新竹科學園區頒發113年創新產品獎。業者／提供
中強光電獲新竹科學園區頒發113年創新產品獎。業者／提供

光電大廠中光電（5371）的「智慧隱視顯示器」成功自眾多企業中脫穎而出，榮獲113年度新竹科學園區優良廠商「創新產品獎」，日前於新竹科學園區44周年園慶活動中受獎，肯定其多年來的技術創新與研發突破，推出兼具安全與娛樂性的產品。

創新設計 於駕駛安全和娛樂需求間取得最佳平衡

「智慧隱視顯示器」跳脫傳統顯示技術框架，以電控視角切換元件和防窺膜等創新設計，以及獨特的視角控制技術，解決車內顯示器可能對駕駛者造成的干擾，還能依據使用者需求切換視覺效果。在車輛行駛時，可使用防窺模式濾除朝向駕駛方向的光線，以維護乘車安全；在停車模式時，則關閉光線濾除功能，讓駕駛者能與乘客一起享受視聽娛樂。

先進技術 精準控制光線分布

「智慧隱視顯示器」運用先進液晶技術，精準控制光線的分布與衰減率，加上獨步市場的雙重防窺功能，不僅能有效減少駕駛方向的亮度，還能控制從乘客車窗反射回來的光線，大幅提升夜間駕駛的安全性。此技術的高複雜性和專業性，充分展現此產品的技術實力和市場競爭力。

專利技術及全球應用 市場潛力巨大

「智慧隱視顯示器」目前已取得中國大陸、德國及美國共7項專利認證，並積極申請與其核心技術相關的8項專利（涵蓋台灣、大陸和美國），更成功進駐Audi 2024及2025年車系，並在CES 2024與Electronica India 2024展覽中，吸引了全球車載顯示器領域的重要製造商青睞。

隨著車載顯示市場的不斷擴大，未來「一車多面板」的趨勢日益明顯，高端歐系和美系車款對於安全性和視覺體驗的重視程度也隨之增加，預計將為此款產品帶來更廣闊的市場機會。

中光電表示，此次獲獎不僅是對中強光電在顯示技術領域實力的肯定，更為公司研發團隊打了一劑強心劑。未來，中強光電將持續投入各項資源並積極參與展覽，同時加強與全球頂尖車廠的合作，以開創車載顯示新局面，為客戶帶來更多突破性的創新成果及更具競爭力的解決方案。

中強光電「智慧隱視顯示器」榮獲新竹科學園區113年創新產品獎。業者／提供
中強光電「智慧隱視顯示器」榮獲新竹科學園區113年創新產品獎。業者／提供

中光電 顯示器

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